海關拘兩男涉走私2525支含第一部毒藥藥物針劑　今各被判監10星期

香港海關於9月20日在機場偵破兩宗旅客走私案，於入境大堂截查兩名男旅客（同28歲），並在他們的個人行李中，分別檢獲1,250支及1,275支含有第一部毒藥的藥物針劑，估計總市值約177萬元。該兩名旅客今日（10月24日）在西九龍裁判法院被裁定違反《進出口條例》（第60章），分別被判監禁10星期，而涉案藥物亦被充公。



海關在案中兩名男旅客的個人行李中，分別檢獲1,250支及1,275支含有第一部毒藥的藥物針劑，估計總市值約177萬元。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品進出香港。根據《進出口條例》，任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。