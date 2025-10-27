8男訂閱偷拍頻道被捕　包括教師、駐校社工　一人另涉偷拍裙底

一對夫妻早前經營偷拍集團，由骨幹成員偷拍女性並「供相供片」，上載至免費公開頻道後，吸引同好一次性付費成為VIP，以瀏覽所有影片及照片，甚至可逐次付款購買及下載相關影片及照片。頻道營運3年，會員人數高達近9000人，所得犯罪得益達400萬元。



警方繼今年8月拘捕主腦夫婦等至少10人後，今日（27日）表示再就案件拘捕8名男子，涉嫌「協助及教唆在未經同意下發布私密影像」，均為涉案偷拍頻道訂閱者，其中一人亦有份參與偷拍。據了解，暫時發現的偷拍受害人全部為女性。



警方今年8月搗破一個偷拍集團，拘捕主腦夫婦及多名骨幹成員，並封鎖涉案社交平台頻道。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察余詩淇表示，警方在8月的拘捕行動後，詳細分析涉案社交平台的所有對話內容，以及犯罪集團的財務狀況，鎖定相關偷拍頻道的會員。他們向頻道付費成為會員，促使犯罪集團持續發布偷拍影片。

網罪科今日展開代號「千劍」的拘捕行動，在全港多處以涉嫌「協助及教唆在未經同意下發布私密影像」，拘捕該偷拍頻道的8名會員。被捕人均為本地男子（18至41歲），分別報稱教師、駐校社工、地盤工、文員等，全部正被扣查。行動期間，警方更在其中一名36歲被捕人的隨身物品內，搜出4個經改裝的針孔鏡頭，其手機內亦有大量裙底偷拍片段，該名男子另涉「非法拍攝私密部位」被捕。行動中，警方檢獲12部手提電話、2部手提電腦和4個針孔鏡頭。

警斥卑劣的偷拍生態圈 強調訂閱等同幫兇

余詩淇指出，調查顯示偷拍頻道有會員起初只是瀏覽內容，之後為滿足刺激感而淪為偷拍者。警方留意到偷拍已成為「黑灰產業鏈」，先由偷拍者向社交平台頻道管理員銷售偷拍影片獲利，之後頻道管理員收費發布偷拍影像，再有消費者付費加入頻道瀏覽偷拍影像。

余形容，這類「黑灰產業鏈」已超越一般犯案，更已形成卑劣的偷拍生態圈，促使消費者成為影片提供者、自己負責偷拍。警方會繼續打擊這「黑灰產業鏈」內的每個角色，包括為牟利而經營頻道的管理員和偷拍者。她強調，即使只是加入偷拍頻道成為付費會員，亦有可能涉及促致或唆使他人偷拍，等同幫兇、助長偷拍歪風。

余詩淇又指，偷拍不但侵犯個人私隱，亦大大影響市民的安全感；在網絡世界發布偷拍影片，更是對受害人造成二次傷害。她表示，香港社會各界的持份者，一直致力打擊窺淫相關行為，以保障市民私隱，尤其是易受傷害的學童。警方絕不會容許少數自私分子為一己私欲破壞社會秩序。

警方拘捕一個社交平台偷拍頻道的8名訂閱者，網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察余詩淇交代案情。（陳浩然攝）

警方較早時表示，涉案犯罪集團在社交平台上開設一個免費公開頻道招攬會員，頻道內發布不同色情主題的預覽影片及照片，除淫褻不雅物品之外，亦包括學生裙底偷拍照片。張續稱，會員可透過繳交一次性會費成為私人頻道的VIP會員，瀏覽頻道內所有影片及照片；會員亦可逐次付費，購買特定影片或照片。

該頻道已營運3年，截至今年8月時，有近9000名會員，其中800人為VIP會員。據了解，公開會員不用付費，成為VIP會員則需繳付數百元至2000元一次性入會費。如再進一步購買或下載相片及影片，會根據圖片或影像的質素及長度而定，每次價錢介乎數百元至2000元不等。

警方網絡安全及科技罪案調查科人員在今年8月，採取拘捕行動，拘捕6男4女（20至62歲），包括主腦夫婦、協助洗黑錢的家人及4名負責偷拍的骨幹，涉嫌「串謀未經同意發布私密影像」、「串謀發布淫褻物品」及「洗黑錢」罪；至今日更新資料，指當時的行動中共有11人被捕。相關社交平台頻道已被警方封鎖，完成搜證後，警方會要求平台移除該頻道。

警方提醒，在網上社交平台加入以偷拍為主題的頻道，並煽惑、企圖促致或唆使任何人偷拍他人私密部位，或發布他人的偷拍影片，均可能觸犯協助或教唆罪行，一經定罪最高可判監5年，市民切勿以身試法。