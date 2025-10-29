西九龍廢物轉運站燒焊火花釀火警　環保署責成承辦商7日內交報告

昂船洲西九龍廢物轉運站今午（29日）火警。下午約1時45分，轉運站內有垃圾起火冒煙。消防處於下午1時54分接報，到場後動用一條喉及一隊煙帽隊灌救。環境保護署表示，事發後承辦商已即時通知消防處及疏散現場所有員工及使用者，消防於下午約2時30分大致撲滅火種，事件中無人受傷。



消防初步調查顯示起火原因無可疑，相信是承辦商燒焊工程所產生的火花引致。環保署表示，已責成承辦商在7日內提交火警報告。



昂船洲西九龍廢物轉運站今午（29日）發生火警。（環保署網頁圖片）

目前西九龍廢物轉運站暫停運作，以便承辦商清理及評估事件對轉運站的影響。環保署指，已就轉運站暫停運作通知業界，並會與業界保持密切聯絡；在西九龍廢物轉運站暫停運作期間，受影響使用者可使用其他轉運站，或直接將廢物送往堆填區棄置。

翻查資料，去年7月7日，西九龍廢物轉運站亦曾有垃圾冒煙起火，幸無釀傷亡；事後轉運站亦一度停收廢物。

▼2024年7月7日西九龍廢物轉運站火警▼