旺角私家車形跡可疑　警揭藏依托咪酯煙彈、冰毒　司機乘客被捕

警方在今日（30日）凌晨在旺角發現一輛私家車形跡可疑，截查後發現懷疑含有液態依托咪酯的煙彈、「冰」毒及吸食工具。49歲男司機及39歲女乘客涉嫌「管有危險藥物」及 「販運危險藥物」被捕。



49歲男司機及39歲女乘客涉嫌「管有危險藥物」及 「販運危險藥物」被捕。（馬耀文攝/資料圖片）

西九龍總區衝鋒隊人員今日（30日）凌晨約1時在旺角洗衣街及山東街交界設置路障期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。

人員在該輛私家車的司機和乘客身上，以及車廂內檢獲共4枝電子煙槍、12粒懷疑含有液態依托咪酯的煙彈及約1.8克懷疑「冰」毒。人員遂以涉嫌「管有危險藥物」及 「販運危險藥物」罪，拘捕該名49歲姓林本地男司機及該名39歲姓黃本地女乘客。被捕人現正被扣留調查。

行動中檢獲的毒品市值約2200元。案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。

警方重申，根據《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，呼籲市民切勿以身試法。