青山禪院工傷｜雜工入職6年　疑鋸樹倒斃墳頭　禪院暫停電鋸工作

屯門青山禪院昨日（29日）發生致命意外，一名63歲姓黎男工人倒斃在禪院附近一個墳頭，懷疑鋸樹時意外切腳失救，警方列「工業意外」調查。《香港01》今早（30日）到禪院了解詳情，一名女職員表示死者在禪院工作大約6年，負責雜務，有兩至三位同事。由於死者年過60歲，所以每年續約受聘。



記者今日（30日）到事發現場視察，該墳頭位於禪院下方一山坡處，屬禪院範圍內，有一些急救手套遺留地上，遍地樹葉枯枝，但未見有血迹。職員指，昨午同事不見死者蹤影，已四處尋人，最終在禪院下方斜坡一山墳發現死者。死者家人得悉事件後感到傷心。而現時禪院已暫時停止使用電鋸工作。

青山禪院一名男工懷疑於鋸樹枝期間，意外被電鋸切傷腳部，大量失血不治。（蔡正邦攝）

現場遺下一些急救手套，遍地枯枝樹葉。（羅敏妍攝）

墳頭位於禪院下方一山坡處。（羅敏妍攝）

警方昨日（29日）接獲禪院職員報案，指早上見過一名63歲黎姓男同事後，對方便失去蹤影，職員其後發現黎男坐在禪院內一個墳頭，他腳部有傷失去知覺、身旁遺下染血電鋸。救護員趕至，經檢驗後證實黎男已明顯死亡。警方將案件列作「工業意外」調查，將安排為黎男驗屍確定死因。

消息指，黎男是青山禪院雜工，負責清潔和雜務，昨早9時開工，原定下午5時半下班。同事早上約9時半最後一次見到黎男，當時他沒有異樣。惟至下午4時許，同事發現黎男失蹤，於是到處搜索，其後赫見他暈倒於一處墳頭，立即報警求助，惜他已告不治。

據知警方到場調查時，發現案發現場附近滿佈切口整齊的樹枝，並有一把染血電鋸；黎男除腳上有深至見骨的傷口外，未見有其他可疑傷勢，現場附近亦沒有打鬥痕跡。警方經初步調查後，相信黎男用電鋸鋸樹枝期間，意外切到腳部，大量出血失救。