麒麟村三級火｜受波及村屋嚴重損毀熏黑　村民回家善後待復電

新田麒麟村一個貨倉的三級火，昨日（31日）晚上大致被救熄，沒有人受傷，惟消防員今日（1日）早上仍然在場射水降溫。現時火場一帶未解封，附近村民陸續返回了解情況，但見家園熏黑，修復須時相當無奈。



今早記者再到麒麟村視察，現場仍未解封，只有村民才可以出入。由於昨日火勢猛烈，波及了相鄰的村屋，鐵皮屋被燒至扭曲變形，玻璃窗盡碎。村民曾先生指，昨日得悉發生火警，馬上放低工作趕回家，但當時消防已經封鎖現場。他表示，約有7戶人家受火警影響，部分人昨晚在親友家中度宿，部分人由社署安排地方暫住。



曾先生的村屋沒有受損，但暫時未有電力供應。他說：「無電㗎，而家中電嚟拉返電畀我，我呢邊無受火燒。」他表示不清楚起火原因，但貨倉一帶應為收車場，平時有擺放車輛。

鐵皮屋及窗框被燒至扭曲變形。（林澤鋒攝）

附近一間村屋受火警波及受損。（林澤鋒攝）

今早消防繼續開喉射水降溫

今早（1日）消防流動指揮車、滅火機械人裝載車及多輛消防車仍留守現場戒備，消防員繼續在貨倉外圍開喉射水降溫，火場仍有少許白煙冒出。現場所見，鐵皮貨倉的已嚴重熏黑，屋頂更有損毀及變形，窗戶玻璃已爆裂脫落。消防員仍未解封，

鐵皮貨倉的已嚴重熏黑，屋頂更有損毀及變形，窗戶玻璃已爆裂脫落。（林澤鋒攝）

消防員繼續在貨倉外圍開喉射水，火場仍有少許白煙冒出。（林澤鋒攝）

消防及警方交待火警詳情

新田麒麟村一個貨倉發生三級火，消防處派出無人機由高空監察火場情況，發現起火貨倉冒出大量濃煙，火場內溫度高達500度以上。（消防記招 / 王譯揚翻攝）

消防處在記者會中表示，消防處於周五（31日）下午1時18分接報，上水麒麟村附近一貨倉起火，人員於接報後9分鐘到場，發現倉庫放有大量音響器材，並有車場。火場面積約50米乘50米，由於火警燒着大量音響器材及汽車，火勢蔓延迅速，火場溫度更高達攝氏500度以上。

新田麒麟村一個貨倉發生三級火，消防出動無人機及滅火機械人，協助監察火場情況及滅火。（消防記招 / 香港01直播畫面）

由於火場遠離街井，消防要在800米外的街井鋪喉，以取得足夠水源滅火。鑑於火勢猛烈，消防於下午2時03分約火升為三級，以調派額外資源到場滅火。

火警期間，消防動用3條喉及3隊煙帽隊射水滅火降溫。人員發現起火倉庫部分天花倒塌，並有進一步倒塌危機，故派出滅火機械人深入火場協助滅火；並無人機在火場上空協助監察火勢變化及滅火成效。

無人機拍攝的影像顯示，火場放出大量濃煙，故在昨午發出公告，提醒附近市民盡量留在室內及關閉門窗、保持鎮定。

新田麒麟村一個貨倉發生三級火，火勢猛烈，更蔓延到相鄰的村屋（橙綠色屋頂）。（蔡正邦攝）

整個滅火行動中，消防處派出54輛消防車及5輛救護車，動用共223名消防及救護人員救援。火勢於下午5時04分被包圍，並在下午6時受控；滅火工作仍在進行，消防會在完成後展開火警調查。火警中，未有受傷報告，惟消防員在火場內發現兩具狗屍，據知分別為一隻8歲雄性沙皮狗，和一隻3歲雌性秋田犬。

消防稱，由於需要滅火，故中電人員到場協助截電；其後已恢復現場電力供應。

新田麒麟村一個貨倉發生三級火，消防處分區副指揮官（新界北）黃震安（右）及警務處落馬洲分區署理助理指揮官（行動）曾志安交代救援詳情。（王譯揚攝）

村民指，村內大部分居民都有養寵物，十分擔心牠們安危。有居民更因憂心家園受波及，激動痛哭，要由旁人擁抱安慰。

現場可見火勢猛烈，貨倉火光熊熊。（蔡正邦攝）

貨倉火光熊熊，大量濃煙湧出。（蔡正邦攝）