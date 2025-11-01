青朗公路竹枝陣擋路　多架車輾過停路面待援　肇事司機助查

青朗公路驚現「竹枝陣」，令交通受阻。今日（1日）傍晚6時許，警方接報多人報案，指青朗公路往元朗方向近高埔新村，路面上出現大量竹枝，散落行車線，當中有多名司機指閃避不及輾過竹枝；亦有一名報案人稱，曾目擊一輛中型貨車疑未有綁緊竹枝，行車時竹枝搖搖欲墜。警員到場發現，受影響範圍達20米乘10米；肇事中型貨車疑一度離開現場，司機其後返回現場助查。



網上圖片可見，大批竹枝散落在左一及左二行車線上，錯綜堆疊；部分車輛疑輾過竹枝，分別停在路中心或路肩。



運輸署宣布，受意外影響，青朗公路往元朗方向近高埔新村部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通繁忙。現場至晚上約8時解封。

大批竹枝散落在青朗公路往元朗方向左一及左二行車線上，錯綜堆疊。（Facebook 馬路的事討論區Bosco Chu）

青朗公路路面上突然出現大量竹枝，散落行車線，受影響範圍約20米乘10米。（Facebook 馬路的事討論區Bosco Chu）

多名司機報案，指閃避不及輾過竹枝。（Facebook 馬路的事討論區Bosco Chu）

根據運輸署《道路使用者守則》，任何伸懸於車外的貨物，不能伸出車前超過1.5米或車後超過1.4米；若貨物伸出車外，貨物與車輛的總闊度不可超過2.5米。同時，車上的貨物必須綑紮妥當。

如貨物或物體從車上跌下或漏出，在安全及可行的情況下，應把車輛停在安全的地方，然後嘗試移走跌下的貨物，或清理漏出的物體。如無法迅速安全地清理現場，應設法警告其他道路使用者，並尋求協助。在主幹路、快速公路、隧道區及管制區，通知警方或控制中心，切勿試圖自己撿回貨物。