屯門小巴疑睇錯燈　撞輕鐵釀12人傷　司機涉危險駕駛被捕

屯門發生嚴重車禍。今日（2日）凌晨零時許，一輛小巴沿青麟路往屯門方向行駛，至青麟路、兆康苑對出路口時疑有人「睇錯燈」，撞向輕鐵左側。64歲小巴男司機被困在車內，由消防員救出，輕鐵司機及兩車共10名乘客亦受傷，清醒被送往屯門醫院治理。警方經初步調查，以涉嫌危險駕駛拘捕小巴司機。



列車左邊車身捱撞，導致大半車身出軌。（陳永武攝）

警方表示，今日（2日）凌晨0時48分，一輛輕鐵列車沿青麟路往屯門方向行駛，另一輛小巴沿青麟路往落馬洲方向行駛，當駛至青麟路時，小巴懷疑撞向輕鐵列車。消防接報到場，64歲馮姓小巴男司機腳部受傷被困，由消防救出，34歲何姓車長頭部受傷，兩車6男4女乘客受輕傷，年齡介乎16歲至66歲，12名傷者清醒被送往屯門醫院治理，案件列作「交通意外-有人受傷」跟進。

列車左邊車身捱撞，導致大半車身出軌。（陳永武攝）

據了解，警方經調查後，懷疑有人看錯燈號，小巴司機涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。

港鐵表示今日凌晨約12時40分，一輛行走615P綫往屯門碼頭方向的輕鐵駛至青麟路時，被一輛綠色專線小巴碰撞。輕鐵車長及2名輕鐵乘客受傷，被送往醫院治理。翻查行車紀錄，輕鐵當時有按照交通燈行駛。

受事故影響，輕鐵615P綫一度受阻，車站有廣播通知乘客。由於事發時已接近收車時間，對乘客影響輕微。

列車左邊車身捱撞，導致大半車身出軌。（陳永武攝）

根據網上圖片和影片，消防在車上救人，現場一把男聲表示「我都唔知咁X大鑊」、「以為個啲撞」。就現場所見，小巴車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，列車左邊車身捱撞，導致大半車身出軌。

+ 1