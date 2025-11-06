觀塘公屋變毒品武器倉藏海洛英匕首武士刀等　51歲男收$5萬散貨

警方前日（4日）在觀塘翠屏北邨展開反毒品行動，並以涉嫌「販運危險藥物」及「管有攻擊性武器」拘捕一名51歲外籍男子，檢獲約7.9公斤懷疑海洛英、毒品包裝工具及大批武士刀及匕首等刀具，市值超過470萬元。



據了解，被捕男子為越南籍，持香港身份證，沒有黑社會背景；他是透過朋友介紹，收取約4至5萬元報酬，主要將毒品儲存在公屋單位，再將毒品分銷。據悉，該毒品倉運作約兩星期。



行動中，警方拘捕一名男子涉嫌「販運危險藥物」及「管有攻擊性武器」。（梁偉權攝）

觀塘警區反三合會行動組督察梁普恩表示，警方經情報分析及深入調查，發現有販毒集團將毒品暫存於觀塘區住宅單位內，然後再分銷至觀塘區毒品市場。

人員前日晚上，在翠屏北邨展開反毒品行動，拘捕一名外籍男子，於單位內除發現7.9公斤懷疑海洛英及毒品包裝工具外，亦檢獲兩把武士刀、一把牛肉刀、一把西瓜刀、一把豬肉刀、兩把刺身刀、兩把匕首，以及一把摺刀。

行動中，被捕51歲男子為越南籍，報稱無業；他稍後將被控「販運危險藥物」罪及「管有攻擊性武器」罪，案件將於明日（7日）於觀塘裁判法院提堂。

行動中，警方檢獲470萬元懷疑海洛英、毒品包裝工具以及大批刀具，其中包括武士刀、牛肉刀、西瓜刀、豬肉刀、刺身刀、匕首及摺刀等。（梁偉權攝）

觀塘警區刑事情報組督察黃凱瑩稱，是次案件中販毒集團企圖利用民居增加警方調查難度，以為可以逃過法眼。警方強烈譴責毒販將毒品流入社區，更濫用公共資源，利用公屋單位儲存大量毒品及武器，為社區帶來不堪設想之後果。

黃續指，警方近年於全港各地主動安裝數以千計閉路電視，天網恢恢，疏而不漏。無論不法分子使用何種詭計，均無所遁形，必受法律制裁。警方表示亦希望藉是次行動，警告所有不法之徒，參與毒品販運是需要承受沉重刑責。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。