土瓜灣3海關捱斬｜海關搜查區內一迷你倉　消息指檢獲大量海洛英

土瓜灣定安大廈今午（6日）有3名海關人員掃毒時遇襲捱斬，有人手部重創，有人腳部浴血，其中兩人要留院；惟疑兇仍然在逃。



據了解，案發現場定安大廈附近另一屋苑停車場，泊有疑犯的車輛。而海關和警方亦在區內一個迷你倉，搜獲大批毒品，消息指有大批海洛英。現場可見，海關封鎖迷你倉調查，西九龍總區重案組第二隊已接手跟進，現正追緝一名年約38歲男子歸案。



案發於今日下午5時09分，警方接獲報案，指土瓜灣道80號定安大廈，有人持刀斬傷3名男子，其中2人腳部受傷、1人手傷，所有傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理；疑兇仍未落網。消息稱，海關登樓往上址一單位進行掃毒行動，期間一名可疑男子從目標單位步出，人員即時上前截查，將該名男子帶入屋後，有人即時發難，伺機拿起菜刀向關員施襲擊，其後再反鎖自己在屋內。

關員見狀，立即要求警方協助，反恐特勤隊及衝鋒隊人員趕抵破門入內，發現疑兇已攀窗從天井逃去，人員其後在後樓梯，尋獲懷疑涉案菜刀。據了解，3名遇襲關員中，其中一人手部傷勢嚴重，大量出血；亦有人額傷或腳部受傷。警方正追緝一名年約30至40歲的本地男子歸案，據悉現場為疑兇住所，同區則有另一個毒品倉懷疑與案有關。

人員在大廈後樓梯檢獲懷疑涉案利刀。（梁偉權攝）

海關關長陳子達事後抵達伊利沙伯醫院探望3名同袍，包括一名督察、一名高級關員及一名關員，後者兩人「被刀劈傷」要留院，但情況穩定。

陳子達指，關員當時有配備手槍、手銬及警棍等裝備，「喺一個好短時間發生，今次係好突發情況。」海關強烈譴責施暴者，會為受傷同事提供最好支持，並會全力配合警方，將施襲者繩之以法。保安安局長鄧炳強亦在facebook專頁發文譴責，指「收到消息後十分擔心‥‥‥祝願受傷同事早日康復。」

大批警員到場調查，有反恐特勤隊人員到場搜證。（梁偉權攝）

