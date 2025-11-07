村屋塌牆壓斃女工︱遺3子女及年邁父母　工權會籲籌款支援遺屬

元朗山貝路一幢村屋，周三（5日）清拆時一幅圍牆突然倒塌，導致44歲女雜工藍秀珍慘被壓斃。死者有年邁父母，3名子女又正在學；死者丈夫遭逢巨變心力交瘁，暫時無法工作，家庭經濟及情緒上都承受巨大壓力。工業傷亡權益會呼籲社會各界向藍家伸出援手，幫助他們渡過難關。



工業傷亡權益會今日在社交平台Facebook發文為藍秀珍的家屬籌款，指藍家經濟及情緒上都承受巨大壓力，呼籲社會各界向他們伸出援手，幫助渡過難關。

工業傷亡權益會在社交平台Facebook發文為藍秀珍的家屬籌款。（工權會Facebook圖片）

死者母親倒地痛哭。（蔡正邦攝）

昨日（6日）下午1時40分，死者丈夫、母親和胞姐等多人，在工權會人員陪同下到山貝村塌牆現場。各人目睹村屋一片頽亘敗瓦，一頂草帽壓在磚牆之下，忍禁不住淚如泉湧。死者丈夫和母親等數人相繼跪在地上嚎哭，其中死者胞姐哭叫：「正一謀殺我細妹呀！依家白頭人送黑頭人，你叫佢哋點生活呀？三個小朋友，人命嚟㗎！人哋話唔小心，我都可以話誤殺呀！我哋唔接受呀!」又表示至今仍未知誰是屋主。

昨日死者胞妹向記者提到，妹妹由內地來港9年，現時是散工形式開工，不知道其日薪。如今3名子女全部求學中，姐夫身體欠佳，開工不足，「一個人湊住，好難維持生活。」她形容：「家姐好勤力，一啲都唔怕苦，老細叫你做嘢，你無可能唔做呀！你有無睇吓嗰度牆，有無人喺嗰到做嘢，安全措施有無做好？」有消息稱是有人不慎碰到磚牆肇事，胞姐斥道：「你一句唔小心碰到幅牆，我都可以唔小心殺咗你啊！我無辦法、接受唔小心一句說話可以解決問題。」

家屬在道士的帶領下上香拜祭。（蔡正邦攝）

死者丈夫跪地痛哭。（蔡正邦攝）

意外發生於昨日上午10時58分，元朗山貝路近公廁附近一幢村屋塌圍牆，一幅約2米高、8米長、1米濶的磚牆倒塌，壓倒一名女工。救援人員到場將姓藍（44歲）女工救出，她昏迷被送往博愛醫院搶救，於12時46分證實不治。

事發現場為一個村屋清拆地盤。（羅敏妍攝）

現場可見一幅磚牆倒塌，消防員在場調查。（羅敏妍攝）

事發時女工正在清拆村屋。（蔡正邦攝）

消防員在塌磚牆的現場了解情況。（蔡正邦攝）

工權會總幹事蕭倩文較早前向傳媒表示，據知事主事發時正進行村屋清拆工作，與一名「機手」一同開工，其間事主疑站於一幅牆附近，牆身突然倒塌，壓中她的下半身，她送院經搶救後傷重不治。

警刑事調查隊及勞工處到場調查