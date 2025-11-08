長康邨13歲男學生梯間遇襲送院　警拘3男童介乎13歲至15歲

警方表示，11月7日上午接獲報案，指有一名13歲學生在11月6日因態度問題在青衣長康邨康貴樓梯間與另一名學生發生爭執，期間事主被人襲擊，施襲者其後逃去，他手部及背部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。



青衣分區軍裝巡邏小隊、葵青警區警民關係組以及反三合會行動組人員經深入調查後，成功鎖定涉案男子，昨日（7日）採取行動，在青衣及觀塘拘捕3名本地男童，年齡介乎13歲至15歲，涉嫌 「襲擊致造成身體傷害 」。他們現正被扣留調查。案件交由葵青警區反三合會行動組繼續跟進，行動仍在進行中。



消息指，受害人早前在學校因被罰留堂期間，與同在課室內的兩名15歲學生因態度問題發生口角。其後，受害人一名13歲的朋友（同時為該兩名15歲學生的共同朋友）出面，相約受害人到青衣長康邨康貴樓後樓梯，聲稱要為先前的口角事件進行調解。

受害人與該朋友會面後到達現場，豈料卻被該兩名15歲學生徒手襲擊，其中一人更以木棍施擊。而受害人的朋友當時則用手機拍攝了案發過程。事後受害人將情況告知駐校社工，並由社工協助報警處理，而警方將3人拘捕。

青衣長康邨發生襲擊案。（資料圖片）

根據香港法例第212章《侵害人身條例》第39條「襲擊致造成身體傷害 」罪，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，可判處監禁3年。

警方指，為確保區內的社會治安，葵青警區會繼續保持高姿態巡邏以及迅速偵破案件，將不法分子緝拿歸案。警方呼籲各位市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。