警聯海關赤柱西貢檢$1230萬私煙扣查2貨車　多名可疑男登快艇逃去

警方懷疑近日有人在赤柱和西貢一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警聯同海關海域調查組人員，今日（10日）凌晨在有關海域反走私，共破兩案、扣查兩輛貨車及檢獲約270萬支懷疑私煙，估計總市值約1230萬元，應課稅值約900萬元。兩案由海關繼續跟進調查。



水警聯同海關在赤柱及西貢海域反走私，檢獲共值約1230萬元私煙，扣查兩輛貨車；多名可疑男登快艇逃去。（警方提供）

在首宗案件中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至赤柱聖士提反灣南碼頭，數名男子將貨物由該艘可疑快艇，搬到岸上一輛貨車上。執法人員隨即採取行動，涉案男子隨即跳上快艇，高速往香港南面水域逃去。水警展開追截，惟涉案快艇最終往內地水域方向逃去無蹤。人員在現場及涉案貨車上，共檢獲約160萬支懷疑私煙，估計市值約710萬元，應課稅值約520萬元，並扣查有關涉案貨車。

第二宗案件，水警東分區人員接報，指一艘可疑快艇駛近西貢亞公灣對開海面，數名男子將貨物從該艘快艇，搬至亞公灣碼頭上一輛貨車。人員趕往現場，該快艇見狀立即高速向香港東面水域逃去。水警人員追截無果，該快艇最終往內地水域方向逃去。人員在現場及涉案貨車上，共檢獲約110萬支懷疑私煙，估計市值約520萬元，應課稅值約380萬元，並扣查有關涉案貨車。

買賣私煙均屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)》條例已於9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款由100萬元及監禁兩年，提高至罰200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。