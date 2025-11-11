長沙灣元州邨雙屍　保安員巡樓察覺異味　消防破門揭兄弟倒斃單位

長沙灣發生雙屍命案。周二（11日）清晨6時25分，元州邨元樂樓的保安員巡樓期間，察覺一個單位傳出異味，拍門良久無人回應，於是報案。消防員到場破門入屋，發現兩名男子倒臥單位，經救護員檢驗證實他們均已明顯死亡。



現場消息稱，兩名死者是一對上年紀的兄弟，留有遺書。事發已經一段時間，現場傳出濃烈氣味。警方正調查事件，案件暫列「屍體發現」，檢走杯、啤酒罐、銀行存摺及文件等證物，案件交由深水埗刑事調查隊7隊跟進。

警方封鎖現場調查。（翁鈺輝攝）

長沙灣元洲邨元樂樓發生雙屍命案。（翁鈺輝攝）

消息稱，兩名死者姓楊，分別59歲及67歲，其中楊弟有自殺傾向。單位內共發現3份遺書，內容提及楊兄於上月底開始不進食不喝水，數日後昏迷，沒有呼吸脈搏；楊弟於上周四（6日）用啤酒吞服大量藥物尋短，並交帶居於深圳的長兄跟進身後事。

警方在場調查。（翁鈺輝攝）

仵工將兩具遺體移送至殮房。（黃煦緻攝）

警員檢走證物，包括杯、啤酒罐、銀行存摺及文件等。（黃煦緻攝）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

