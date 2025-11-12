有片｜旺角道天橋躁女拍打貴婦狗　傳「啪啪」聲　警查天眼拘人

旺角發生虐待動物案件。警方於上周六（8日）晚上接獲市民報案，指一名女子當晚較早時份在旺角道行人天橋上多次用手拍打其狗隻，案件其後交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進。經翻查閉路電視片段後，人員昨日（11日）晚上在旺角區拘捕一名姓王（31歲）女子，涉嫌「殘酷對待動物」，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。



網上影片可見，涉案女子首先蹲下疑似為該白色貴婦狗戴上狗帶，其間狗狗並沒有亂動，女子突然用手連續拍狗隻約4至5下，並傳出「啪啪聲」，最後抱起狗狗帶走；有人見狀後更驚呼「呀！」一聲，片中一把女聲繼而稱「使唔使過去？」影片就此結束。



片主事後在社交平台Threads發文指事發於當日晚上8時許，「真係嚇一嚇嗰下唔知可以做到咩，所以無上前阻止；錄片呢一下已經係佢停低第二次咁樣對狗狗。」片主其後亦上載網上報案的紀錄，指已報警處理。



女子踎低疑為狗狗戴上狗帶。（threads／5.medicine.5）

影片引起網民熱議有人斥「痴X線嘅， 隻狗又冇吠、又冇郁，無啦啦打都有嘅！」、「好大聲，證明真係好大力！」有人心痛狗隻稱「夾晒尾，隻狗好驚，平時一定打唔小。」、「好心痛呀，真係好慘！」

女子突然用手連續拍打狗狗，期間傳出「啪啪聲」。（threads／5.medicine.5）

女子最後抱走狗狗。（threads／5.medicine.5）