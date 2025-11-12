有片｜元朗時裝店起火 警持滅火筒衝近撲救 網民笑言「燒衣」
撰文：凌逸德
出版：更新：
元朗發生火警。今日（12日）下午4時51分，警方接獲多人報案，指青山公路—元朗段163號一連鎖時裝店舖起火冒濃煙，並一度傳出爆炸聲。消防到場開喉灌救，於7分鐘內將火救熄。火警中初步無人受傷，警方及消防正調查起火原因。
網上影片可見，涉事時裝店為Baleno，門外煙霧瀰漫，多人駐足旁觀，有濃煙及火舌不斷從樓上簷篷、近冷氣機位置竄出，有網民笑稱：「燒衣！但咁足料就少見d（啲）！」。其後，有警員跑至現場疏散市民，又手持滅火筒嘗試撲救但不果。片中傳出一把男聲稱：「嘩！啲警察噴水喇，得唔得？唔得啦，佢（火）成個單位衝出嚟，可能係個倉都唔定，明火呀！（交畀）消防員啦，（滅火筒）搞唔掂呀。真係大鑊呀！」
另一段讀者提供的影片可見，消防員到場將火救熄，有人大叫：「哎呀啲衫呀！啲BB衫呀！啲衫冇晒啦！」
