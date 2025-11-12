村屋塌牆壓斃女工｜遺屬停收捐款　謝善長幫忙：給我們前行的勇氣

元朗山貝路一幢村屋上周三（5日）進行清拆時，一幅圍牆突然倒塌，壓斃44歲女雜工藍秀珍。藍婦有年邁父母、育有3名在學子女；其丈夫遭逢巨變心力交瘁，暫時無法工作，家庭經濟承受巨大壓力，工權會事後為遺屬代為籌款。



及至今日（12日），工業傷亡權益會在社交平台Facebook發文，代藍婦遺屬發出停收捐款通知。遺屬於文中感謝有心人在他們最困難時候伸出援手，給了他們往前走的勇氣和信心，指將會善用所得的每一分善意，並呼籲大眾幫助其他有需要的人、幫助更多有需要的家庭。



工業傷亡權益會在社交平台Facebook發文，代藍秀珍遺屬發出停收捐款通知 ，當中感謝有心人在他們最困難時候伸出援手，給了他們往前走的勇氣和信心，指將會善用所得的每一分善意，並呼籲大眾幫助其他有需要的人。（工權會facebook）

工業傷亡權益今日轉載藍秀珍遺屬信息，當中感謝各位善長幫忙，在他們最困難的時候伸出援手，其心意讓他們真切地感受到了溫暖。廣大市民的支持，不僅是經濟上的幫助，更重要的是給了他們往前走的勇氣和信心。

藍家又指，將會善用所得的每一分善意，未來等情況好轉，一定將這份溫暖傳遞下去，像善長幫助他們一樣，去幫助其他有需要的人，並決定暫時接收捐款，讓大家的愛心傳遞給其他人，幫助更多有需要的家庭。

死者家屬傷心嚎啕大哭，部份人跪在地上。（蔡正邦攝）

意外發生於上周三上午10時58分，元朗山貝路近公廁附近一幢村屋塌圍牆，一幅約2米高、8米長、1米濶的磚牆倒塌，壓倒一名女工。救援人員到場將姓藍（44歲）女工救出，她昏迷被送往博愛醫院搶救，於12時46分證實不治。

翌日（6日），死者丈夫、母親和胞姐等多人，在工權會人員陪同下到山貝村塌牆現場。各人目睹村屋一片頽亘敗瓦，一頂草帽壓在磚牆之下，忍禁不住淚如泉湧。死者丈夫和母親等數人相繼跪在地上嚎哭，其中死者胞姐哭叫：「正一謀殺我細妹呀！依家白頭人送黑頭人，你叫佢哋點生活呀？三個小朋友，人命嚟㗎！人哋話唔小心，我都可以話誤殺呀！我哋唔接受呀！」

+ 2

事發現場為一個村屋清拆地盤。（羅敏妍攝）

現場可見一幅磚牆倒塌，消防員在場調查。（羅敏妍攝）