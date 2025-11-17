沙田威爾斯親王醫院洩漏甲醛3員工不適　疑回收承辦商運送時滲漏

沙田威爾斯親王醫院有甲醛洩漏，3名員工不適。該院發言人指，該院臨床病理學部今日中午發生甲醛洩漏事件，院方立刻啟動應變措施，封鎖受影響範圍，即時通知消防處及報警求助，並安排約180名於臨床病理學部工作的員工，於消防員抵達前有秩序離開，當中3名職員感到不適到急症室求診，情況穩定。



部分受影響員工已獲安排到部門其他單位工作，院方臨床服務不受影響。員工於安全情況下已返回工作崗位。經初步調查後發現，事件起因懷疑是回收化學品承辦商，於運送甲醛期間滲漏引致。

發言人續指，該院有嚴謹指引監管化學品的貯存、處理及棄置程序，本院非常重視事件，已責成化學品回收商盡快提交調查報告，即時跟進事件並實施改善措施。本院會為有需要的員工提供協助，亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。

警方指，下午1時10分接獲報案，指有人員處理醫院廢料期間，一個膠桶穿洞，導致有福爾馬林液體遺於走廊，受影響範圍約0.5米乘2米，並傳出刺鼻氣味，相關人員其後清理現場。