海關巡3報攤士多揭以低於煙草稅售價賣煙　拘3人包括店東及售貨員

香港海關於今日（19日）在全港多區進行反私煙執法行動，突擊巡查全港各區的香煙零售點，包括士多、辦館、雜貨店及報攤等，發現有3個零售點以低於煙草稅的售價售賣香煙。行動中，共檢獲約3,800支懷疑未完稅香煙，估計市值約1萬7千元，應課稅值約1萬3千元，並拘捕3人。



海關發現有3個零售點以低於煙草稅的售價售賣香煙。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任吳朗譽表示，新修訂的《應課稅品條例》已於今年9月生效，當中新增了一項推定，任何售價低於煙草稅的香煙必須證明已課稅，否則將被推定為未完稅香煙，亦即為私煙。

新修訂的條例生效後，海關隨即於9月底採取針對打擊私煙銷售點的執法行動，並在4個銷售點包括雜貨店、報攤及書報社拘捕6人，涉嫌以低於法定煙草稅款的價格售賣香煙。

海關發現有3個零售點以低於煙草稅的售價售賣香煙。

海關一直都有密切留意市場情況，加強全港各區巡查，至近日發現仍有部份香煙零售點以低於法定煙草稅款的價格售賣香煙，於是採取執法行動。

今日中午時份，海關人員喬裝顧客，於2間位分於葵芳及荃灣的報攤，及1間位於荃灣的士多進行試買，並採取拘捕行動，共拘捕2女1男，年齡介乎52歲至65歲，其中2人為店東，1人為售貨員。

海關發現有3個零售點以低於煙草稅的售價售賣香煙。

海關呼籲各零售商切勿售賣來歷不明的香煙，對來貨價低於煙草稅的香煙，必須提高警覺，以避免刑事責任。另亦提醒零售商和市民，無論賣和買私煙均屬違法，根據新修訂的《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民切勿以身試法。

市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時舉報熱線 1828080，或透過專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）及網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報。