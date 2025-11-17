24歲男為避$7000稅　日本寄10條私煙來港自用　遭海關拘捕惹官非

24歲煙民為慳煙稅，疑由日本空運10條私煙來港，被海關發現及拘捕。海關機場科人員根據風險管理原則，在抽驗一票由日本入口的郵件，發現時報稱內含食物的郵包在X光影像下有可疑，打開檢查後發現一批懷疑私煙。稅收及罪案調查科接手調查，發現郵包收貨地址由青衣一公屋單位改為屯門一間郵政局，於今日（17日）進行監控遞送行動，在郵局外成功拘捕一名前來收貨的24歲本地男子。被捕男子報稱司機，聲稱這批香煙是作自用用途。



行動中，海關共檢獲約2,000支私煙。這批私煙的估計市值約9,000港元，應課稅值約 7,000港元。



一名24歲本地男子接收一件由日本寄港的郵包，內有2000支私煙，被海關拘捕。（陳浩然攝)

香港海關稅收罪案調查科調查主任顏令軒表示，被捕人士在本案中，費盡心思轉換收貨地點，企圖躲避海關追查，但最終難逃法網。

海關會繼續從不同層面、全方位打擊私煙活動，堵截透過不同方式及渠道進行的私煙走私及販賣行為。

海關強調， 無論是透過網上訂購、郵包寄送、電話落單，抑或是街頭販賣，不論涉及的私煙數量有多少，只要海關有理由相信該香煙為未完稅香煙，必將果斷採取執法行動。市民切勿為貪圖少許利益而負上刑責，更可能因此留有案底。

《應課稅品條例》已於九月中通過新修訂。根據法例，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款200萬港元及監禁7年。

市民如發現懷疑私煙活動，可隨時致電海關24小時舉報熱線(852) 182 8080 或電郵至crimereport@customs.gov.hk向海關作出舉報。