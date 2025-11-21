好人好事｜伯伯搭的士忘地址　司機耐心解困獲激讚　籲多關心老人

忘記地址的伯伯，遇上耐心暖男的士司機，終成就一件好人好事，化險為夷。一名的士司機在網上發文，憶述自己接送一名「腦退化同埋失憶，唔知道自己屋企喺邊」老翁的故事，駕駛歷程獲網民激讚，「司機叔叔，你好好人，值得一讚！」



據的士車cam拍低司機與伯伯的對話，由「口頭帶路」無從入手、到司機向的士台問路、再到伯伯想起親友電話號碼，司機全程耐心沉著。直至地點「真相大白」，司機將伯伯送到目的地才鬆一口氣。司機呼籲大眾「關心多啲老人家」，又建議若家中長者記性不好，可寫下住址或聯絡電話掛在長者身上，必要時他人亦可施援。



一名老翁乘的士卻忘記確實地址，幸得司機耐心查問並協助聯絡家人，得以安全到埗。（fb車cam L（香港群組）/Jack Chan）

該名的士司機上載的片段見到，的士起初在何文田窩打老道，伯伯提及位於元朗的洪天路，又指示司機在前面轉左，司機回應指轉左會駛到加多利山，「啱唔啱㗎？」。

伯伯回應稱是，但的士繼續行駛期間，伯伯又提及要去山上的「小花園」，並稱是「28C巴士上山」可達的地方，後來又改口說要去不存在的「文理道」、「文理街7號」。

伯伯一度指示司機在窩打老道左轉。（fb車cam L（香港群組）/Jack Chan）

惟的士當時所在位置，在何文田嘉道理道、布力架街附近一帶，司機猜不出伯伯想前往的地方，決定向的士台求助。有「行家」回應是否要到港島堅尼地城，伯伯斬釘截鐵稱不是；之後又有人問是否窩打老道山，伯伯即回應說「係呀！」，司機亦連聲向行家道謝。

由於一直未能確定伯伯的目的地，的士司機唯有向他說：「你講唔到畀我聽呢，我搵警察幫你㗎喇。」此時伯伯突然指着附近一座啡色外牆的大廈，稱要去「呢幢高樓」，司機再三向他確認後起程，途中伯伯突然想起家人電話，司機於是代為致電聯絡。

司機最終得知，伯伯要前往的地方，原來是何文田文運道一個私人屋苑，終於成功將他送回家。途中司機亦苦口婆心地勸伯伯，「嗱你下次寫低個地址，袋住喺個身嗰度知唔知道呀」，指幸好伯伯遇到他，否則恐怕會「唔知去咗邊度㗎喇，話畀你聽，失咗蹤㗎喇咁樣你！」，又提醒伯伯若不知道地址，便不要獨自外出，「危險吖嘛！」

一名老翁乘的士前往何文田，卻忘記確實地址，幸得司機耐心查問並協助聯絡家人，確認地址後將他送回家。途中司機在老翁指示下，一度將車駛到嘉道理道、布力架街附近一帶。（fb車cam L（香港群組）/Jack Chan）

司機在片段最後提及，為伯伯尋家花費近45分鐘，「但起碼伯伯係安全返咗屋企先囉」。他發帖時提及，錄影只為保障自己，因為唔知佢係真失憶定係假傻」；又呼籲家中有長者的人「真係關心多啲老人家啦」，並建議家人寫下住址或聯絡電話，掛在長者身上，「我哋做司機嘅，有咩嘢都可以幫到佢囉，即係車到返屋企，最低限度都，搵到佢屋企人」。

不少網民看過片段和帖文後，大讚司機「好有耐性」、「值得畀個讚你」、「好人一生平安」、「司機叔叔，你好好人，值得一讚」、「多行善事，必有福德」亦有人提供建議，指可以將定位裝置或聯絡資料放在長者銀包或身上，「個人走失左（咗）都可以易d（啲）搵到」。