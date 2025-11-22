86歲翁接假兒子來電索保釋金　警拘內地男騙徒檢另一案$8萬贓款

警方周一（17日）接獲一名86歲老翁報案，指早前接獲騙徒來電，對方訛稱為其兒子，因被警方拘留，需要繳付「保釋金」。老翁向親友透露事件，揭發受騙，遂報警求助。



警方經調查後，昨日（21日）下午約2時在尖沙咀一地舖虛擬貨幣交易所內，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名49歲持雙程證的內地男子，他現正被扣留調查。案件交由葵青警區重案組一隊跟進。



行動中，警方在被捕男子身上檢獲8萬元現金贓款，相信牽涉另一宗未有報案的同類案件。警方呼籲如有市民思疑身邊親友於當日被騙取相關款項，應盡快求警協助。

案件交由葵青警區重案組一隊跟進。（資料圖片/黃學潤攝）

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2） 如有案件涉及保釋金，巿民可向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享防騙訊息，避免他們成為受害者；

（4） 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。