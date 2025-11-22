幼童疑吸煙｜目擊者：孩子無辜不知吸煙壞　憂有煙癮「教壞」同學

今日（22日）社交平台瘋傳一段幼童懷疑吸煙的影片，可見一名目測年約3歲男童，與一名疑為其祖父或外祖父的老翁蹲在元朗街頭，兩人分別手持香煙，其中老翁在片中吞雲吐霧，幼童則未被拍下吸煙動作，惟影片拍攝者表示，她與多名目擊的街坊，均見到男童「吸咗幾啖」香煙。



拍下事發影片的陳小姐（化名），今晚接受《香港01》電話訪問時表示，當時老翁與男童身側，有疑似男童的婆婆、哥哥和家傭圍繞，但他們均沒有阻止老翁讓男童吸煙。她目擊事件時大感震撼，指小朋友無辜，不懂分辨吸煙是不好的行為，「佢見到你畀咩佢，佢就吸收啲乜嘢」；更憂男童已有煙癮，擔心若日後男童上學時吸煙或索取香煙行為持續，會「教壞」與他一起玩耍的小朋友。



網上瘋傳影片，指有市民在元朗怡豐花園對開路邊，見到一名目測年約3歲的男童疑跟家長一起吸煙。（threads@chingyinnn）

陳小姐受訪時表示，她在附近店舖工作，今午約2時午膳後，返回店舖時，在遠處看見男童從老翁手上「啜緊嘢」。由於當時老翁拿着快餐店紙袋，陳小姐起初以為男童只是在喝飲品。不料她「八卦」下繼續觀看，竟見到男童指指老翁手上的煙，再指向自己嘴巴示意要吸煙，隨後老翁更真的為男童點煙，男童純熟同用兩隻手指夾住香煙吸啜，約4分鐘後兩人站起離去。她猶記得男童離開時，手中仍拿着香煙。

陳小姐表示，沒有吸煙習慣的人，第一次吸煙時會嗆到，但涉事男童卻沒有，且他拿起香煙的姿勢純熟，擔心男童已對香煙上癮。事發地點是人來人往的街道，陳小姐憶述，當時附近還有幾個帶着孩子的家長目擊事件，其中一名女子出言制止老翁，表明已「見到小朋友食咗幾啖（香煙）」，惟老翁只笑笑口說「玩下啫」。在兩人身側的疑似男童婆婆、哥哥和家傭均沒有制止，陳小姐形容他們「好似好合理咗」其行為般。

她稱事發時想不起可報警求助，僅拍下現場情況，希望有機會讓男童的父母見到，並勸阻老翁，「絕對係要同佢（男童）嘅嫲嫲爺爺講返，呢件事真係唔可以，因為對小朋友影響好大㗎」。

陳小姐坦言，作為家長，沒想過在現今香港社會，會見到有長者與小孩蹲在街頭吸煙，「好震撼，到而家都未消化到」。她不知涉事男童是否已入學，擔心若男童對煙草上癮，亦怕其家人對此事不以為意，「第時如果佢真係返緊學，嫲嫲爺爺帶出嚟嘅話，對於同佢一齊玩嘅小朋友，都會教壞咗佢哋」。

陳又指稚子無辜，小朋友不懂分辨吸煙是不好的行為，「佢見到你畀咩佢，佢就吸收啲乜嘢」。她表示，若日後再見到同類事件發生，會立即「捉住」涉事者並報警求助，「唔好再有機會畀佢發生呢件事」。

大律師陸偉雄較早時接受《香港01》訪問表示，片中老翁提供香煙予幼童吸食行為不算虐兒，純屬「教壞細路」，因為根據《侵害人身罪條例》第27條，若故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童，導致其可能遭受不必要的苦楚或健康損害（如視聽力損傷、殘缺、精神錯亂等），才屬犯罪。他舉例稱，如提供烈酒及香煙等給幼童飲用及吸食，不屬虐兒；但強灌烈酒或強迫兒童吸食香煙，則有可能觸及相關法例。

惟陸偉雄指出，老翁有可能觸犯控煙條例中，禁止向未成年人士提供傳統煙草或另類吸煙產品的條文。根據該條例，凡向18歲以下人士提供任何傳統吸煙產品者，最高可處罰款1萬元；如向未成年人士提供另類吸煙產品（如電子煙、加熱煙產品和草本煙），最高更可罰款5萬元及監禁6個月。

另外，陸偉雄稱若事發地點為禁煙區，吸煙者亦可能觸犯《吸煙（公眾衞生）條例》中，任何人不得在指定禁煙區作出吸煙行為的條文。根據法例，如在指定禁煙區內吸煙，可被定額罰款1,500元，自2026年1月1日起罰款更會提高至3,000元。