警荃灣放蛇打擊「白牌車」　票控兩男司機扣查兩私家車

新界南總區交通部執行及管制組人員今日（25日）在荃灣區一帶，展開打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動，喬裝乘客截獲兩輛懷疑非法載客取酬的私家車。經調查後，兩名分別40及54歲本地男司機涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」被票控。涉案私家車已被扣查作進一步檢驗。



警員在荃灣區一帶喬裝乘客，截獲兩輛懷疑非法載客取酬的私家車。（警方提供）

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰款2.5萬元及監禁12個月。

涉案私家車已被扣查作進一步檢驗。（警方提供）

警方呼籲，市民出行時亦應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。