東九龍警區「放蛇」打擊白牌車　拉兩男女扣兩部Tesla

警方東九龍總區交通部於今日(25日)上午進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動。人員喬裝乘客成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，涉及1名39歲女司機及1名44歲男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。



據了解，兩車程均從將軍澳出發，前往牛頭角區，分別索價約150元及90元。女司機報稱無業，男司機則報稱為商人。

警方扣查兩部用作「白牌車」的Tesla。（黃煦緻攝）

警方東九龍總區交通部執行及管制組突遣隊督察潘俊豪稱，根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可判處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。