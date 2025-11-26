宏福苑五級火｜庇護中心增至7個　包括大埔社區中心（附地址）

大埔宏福苑五級火，多人死傷，一名消防員殉職。民政事務總署宣布，加開臨時庇護中心和跨部門援助站，當中臨時庇護中心增至7個，包括大埔社區中心、東昌街社區會堂、富善社區會堂、善樓等。臨時庇護中心地址一文看清。因應警方行動，較早前已開放的廣福社區會堂臨時庇護中心（大埔廣福邨）現已關閉。



此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢，援助站查詢熱線是2658 4040。沙田民政事務處也在威爾斯親王醫院設立跨部門援助站、熱線為3505 1555；北區民政事務處亦已在北區醫院設立跨部門援助站，熱線為2683 7567。



臨時庇護中心地址

1. 東昌街體育館 （大埔東昌街25號）

2.東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）

3.大埔社區中心（大埔鄉事會街）

4.富善社區會堂（大埔安埔路12號）

5.善樓（善導會）（大埔船灣陳屋168號）

6.太和鄰里社區中心(大埔太和邨)

7.香港傷健協會新界傷健中心(大埔廣福邨廣平樓110-115號地下)



新華社晚上報道，至少700人正使用庇護中心，大埔區也已派出多支關愛隊支援。有關部門會協助有需要的死傷者家屬申請緊急救援基金或援助基金。

特區政府社會福利署已派出人員到各庇護中心提供緊急支援服務，包括社工和臨床心理學家，為有需要的災民和家屬提供情緒支援，並會協助有需要長者安排院舍照顧服務。

大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。（Threads@striking_biking）

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）

大埔宏福苑五級火，一名身穿消防抗火衣的傷者全身熏黑，昏迷被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）

大埔宏福苑五級火，其中一名傷者被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）