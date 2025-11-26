宏福苑五級火｜大量單位起火　網傳居民開窗拍攝　遭煙嗆至咳嗽

大埔宏福苑今午（26日）發生五級火，波及多座樓宇，已造成多人死傷，包括一名消防員殉職。有網民在社交平台上載一段懷疑是由其中一個單位向外拍攝的片段，見到拍攝者打開窗戶，窗外煙霧瀰漫，有棚架圍網正在燃燒。拍攝者其後疑難抵濃煙熏嗆，關上窗戶後不禁咳嗽。



大埔宏福苑五級火，有人從單位內開窗拍攝外面的情況，見到窗外煙霧瀰漫，有棚架圍網正在燃燒。（Threads@chris31416）

截至晚上6時許，大火已波及宏泰閣、宏新閣等最少4至5座樓宇，大量單位火光熊熊，部分更有火焰從窗戶噴出窗外，濃煙沖天，不時有火舌及雜物從高處跌下，消防在外圍射水灌救。

大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇及大量單位，濃煙沖天。（羅日昇攝）

火警發生在今日下午2時51分，最先起火的是宏昌閣外牆棚架，其後陸續蔓延相鄰多座樓宇，並波及大量單位。消防在下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，晚上6時22分升為五級。大火造成多人死傷，一名37歲消防員殉職，另有一名消防員熱衰竭送院，消防處處長楊恩健趕到醫院了解。

大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，大量單位內部起火，濃煙沖天。（林振華攝）

大埔宏福苑五級火，一名身穿消防抗火衣的傷者全身熏黑，昏迷被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）

