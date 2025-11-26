宏福苑大火災｜大量單位起火 網傳居民開窗拍攝 遭煙嗆至咳嗽
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑今午（26日）發生五級火災，波及多座樓宇，已造成多人死傷，包括一名消防員殉職。有網民在社交平台上載一段懷疑是由其中一個單位向外拍攝的片段，見到拍攝者打開窗戶，窗外煙霧瀰漫，有棚架圍網正在燃燒。拍攝者其後疑難抵濃煙熏嗆，關上窗戶後不禁咳嗽。
截至晚上6時許，大火已波及宏泰閣、宏新閣等最少4至5座樓宇，大量單位火光熊熊，部分更有火焰從窗戶噴出窗外，濃煙沖天，不時有火舌及雜物從高處跌下，消防在外圍射水灌救。
火警發生在今日下午2時51分，最先起火的是宏昌閣外牆棚架，其後陸續蔓延相鄰多座樓宇，並波及大量單位。消防在下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，晚上6時22分升為五級。大火造成多人死傷，一名37歲消防員殉職，另有一名消防員熱衰竭送院，消防處處長楊恩健趕到醫院了解。
