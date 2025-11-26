宏福苑五級火｜入夜後仍有人報案指被困　街坊：事發時無警鐘響

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，釀4死5傷。下午2時51分起，宏昌閣外牆棚架先起火，其後波及毗鄰多棟大廈。至下午6時，宏泰閣、宏新閣等最少4至5座樓宇均著火。入夜後，畫面更為震撼，火勢蔓延至不少單位內，火光熊熊。警方仍接獲居民求助，指被困在大廈內，有人在天台等待救援，需要消防協助疏散；亦有人報案指與家人失聯。



居住於B座宏道閣20樓的張先生指，今日下午約2時45分左右，在家中聽到消防車嗚笛聲，及嗅到燒焦異味 ，於是探頭看出窗便驚覺對面樓第5座「燒得好犀利」，於是他迅速收拾「執晒啲嘢落嚟」。他指當時沒有聽到警鐘響起，「好遺憾真係冇（聽到）」。及後，他下樓逃生時，有人員指示他到屋苑的公園暫避。他指，現時離遠目測，其單位廁所對出現火種，未知火勢有否波及單位內。



火警目前釀4死5傷。（羅日昇攝）

入夜後，火勢更為猛烈，大火已波及宏泰閣、宏新閣等最少4至5座樓宇。（羅日昇攝）

居民張先生指，現時離遠目測，其單位廁所對出現火種。（林振華攝）

居民張先生指，當時沒有聽到警鐘響起，「好遺憾真係冇（聽到）」（林振華攝）

大埔宏福苑四級火。（threads@striking_biking）

事發於下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，並於下午6時22分升為五級。

消防動用最少兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，火勢更蔓延至部分單位內部。據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。直至傍晚6時，火警多人死傷，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，當中包括一名消防員殉職。

警方已設立熱線讓市民查詢這宗火警的死傷者資料，熱線號碼為1878 999。