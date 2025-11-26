大埔宏福苑五級火｜消防料風吹雜物致火蔓延7座　內部高溫難上樓

大埔宏福苑發生五級火，造成多人死傷，一名消防員殉職。消防、警方、社會福利署及大埔民政事務專員，今晚（26日）在現場交代救援詳情。消防處副處長（行動）陳慶勇表示，初步估計火乘風勢，加上點燃的雜物和竹棚飄到附近大廈，令大火蔓延，宏福苑有7座大廈陷火海，消防除派遣搜救隊及動用多條消防喉撲火外，亦正動用7座鋼梯向火場射水降溫，其餘1廈未受波及，亦已派員上天台射水。



宏福苑被火焰吞噬，七幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

陳慶勇指，消防處於今午2時51分接報，宏福苑宏昌閣發生火警，人員5分鐘後到場，其間收到多個求助。消防到場後進行風險評估，火場為一座32層高住宅，外面圍有棚架，人員到場時棚架已起火，火場面積約27米乘21米，火勢更已有向單位內和其他大廈蔓延的趨勢。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海，消防持續射水撲火。（羅日昇攝）

消防處在救援期間繼續收到求助，為調派更多人手到場，遂於下午3時02分將火升為三級；由於環境惡化及火勢持續，再在3時34分將火升為四級；下午約6時，火勢仍持續，求助個案仍增加，且開始入夜，故再將火升為五級。消防正動用8條喉及7座鋼梯射水，並派遣22隊搜疏隊在場處理求助個案。整個救援行動中，暫已動用128架消防車、57架救護車，共767名消防及救護人員到場拯救。

宏福苑共有8座大廈。陳慶勇表示，初步估計由於燒着的雜物和竹棚飄到附近大廈，加上風勢影響，令火警蔓延到宏福苑的7座大廈，他形容其中兩、三座大廈情況「較嚴峻」。

陳續指，消防處已為起火7座大廈，每座指派一名高級消防區長或消防區長帶領人員救援。現時個別樓層火勢非常猛烈，有單位仍火光熊熊，樓宇內部溫度非常高，消防員進入大廈滅火時遇到高溫，部分樓層仍未能到達。消防正動用7部鋼梯車在外圍射水降溫。

至於宏福苑尚未受波及的最後一座大廈，陳慶勇稱已有消防員進入該大廈內部，在天台開消防喉作保護，以及向旁邊的大廈射水救火。

大埔宏福苑五級火，消防、警方、社會福利署及大埔民政事務專員交代救援情況，消防處副處長（行動）陳慶勇（左三）表示，初步估計火乘風勢，加上點燃的雜物和竹棚飄到附近大廈，令大火蔓延至宏福苑其中7座大廈。（梁偉權攝）