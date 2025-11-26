宏福苑五級火｜紅十字會派團隊助災民　今晚8時半啟心理支援熱線

大埔宏福苑五級火受影響居民眾多，香港紅十字會今晚（26日）公布，已派出緊急服務團隊及急救團隊連同義工，前往大埔民政事務處開放的3個臨時庇護中心／援助站，為受影響居民提供協助；並即時啟動心理支援熱線（51645040），由今晚8時半起開始服務。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海，消防持續射水撲火。（羅日昇攝）

香港紅十字會派急救團隊往大埔3個臨時庇護中心／援助站

香港紅十字會公布，火災發生後，迅速啟動緊急應變機制，與政府部門緊密協調，派出本地緊急服務團隊及急救團隊連同義工，前往大埔民政事務處開放的3個臨時庇護中心／援助站，為受影響居民提供物資支援及急救服務。

香港紅十字會又指，團隊於上月「樺加沙」颱風襲港期間，曾在大埔社區中心臨時庇護中心，為受影響市民提供援助，展現持續的社區支援承諾。

即時啟動心理支援熱線至11月28日

香港紅十字會並即時啟動心理支援熱線（5164 5040），由逾20名曾受相關訓練的心理學家及心理急救義工，負責接聽電話。服務時間為即日起至11月28日。

11月26日︰20:30 - 00:00

11月27日︰10:00 - 22:00

11月28日︰10:00 - 22:00

