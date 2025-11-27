大埔宏福苑火災｜火場半徑500米範圍　警設限制飛行區禁飛無人機

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，導致多人死傷，火警至周四（27日）凌晨時分仍未救熄。警方表示，就大埔宏福苑發生的五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作進行，警務處將於該範圍設立「限制飛行區」，時間為2025年11月27日上午8時至2025年11月30日上午8時。



圖中可見，以大埔宏福苑為中心，半徑500米範圍內均被列為限制區域，其間禁止小型無人機飛行。



就大埔宏福苑發生的五級火警，警務處將於該範圍設立「限制飛行區」，時間為2025年11月27日上午8時至2025年11月30日上午8時。（警方facebook圖片）

警方提醒市民，如在未獲授權下於「限制飛行區」放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

小型無人機持有者及駕駛員在飛行前，請瀏覽民航處SUA一站通網頁（https://esua.cad.gov.hk/ ），查閱更多《小型無人機令》的資訊和規定，以及限制飛行區的範圍，以免誤墮法網。

大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，大量單位內部起火，濃煙沖天。（林振華攝）

大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。（Threads@striking_biking）

