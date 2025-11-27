宏福苑五級火｜被困妻成功獲救 丈夫保持通訊：叫佢用濕毛巾掩咀
撰文：凌逸德
大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷，消防員通宵在場灌救及搜索。宏昌閣一名男住戶火警期間外出，接獲妻子被困單位的訊息，於是一直與她保持通訊，指示她如何自救，包括用濕毛巾掩咀和避開火源，最終等到消防員將她救出送院。
李先生與家人住在宏昌閣23樓，今日（27日）清晨他返回屋苑視察火警救援情況，並憶述說：「（昨日）3點幾接到太太微訊通知，話宏昌閣起火，佢嘗試過想走, 但走唔到，於是返回單位。」
李先生連忙從外趕回來，但已經無從進入大廈，只能干着急，唯有一直用電話與妻子聯絡。「一直用電話聯絡住，叫佢用濕咗嘅毛巾掩住個咀、盡量遠離啲火、見到有火嘅窗口唔好行埋去」，最後妻子由消防員救出。
據李先生了解，至清晨時份火勢已經受控：「只得宏昌閣燒緊，其餘熄咗。」現時李太被送到大埔那打素醫院治理，他準備前往探望。
