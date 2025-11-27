宏福苑五級火｜董事等3人被捕後 警查封新蒲崗寫字樓檢大批文件
撰文：黃偉民
出版：更新：
大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷，消防員至今仍然在場灌救及搜索。警方指工程公司負責人「嚴重疏忽」，已經拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括涉事建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。今日（27日）早上，多名重案組探員在工程公司位於新蒲崗的寫字樓搜證，可見已檢取大量文件，相信準備帶走作進一步調查。
今日（27日）早上7時半，《香港01》記者到宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的寫字樓，當時已經有多名探員在內調查，不准其他人進入。記者從外望入，可見一箱箱的文件被查封，相信是警方準備帶走進一步調查。
警方在早前記者會中表示，當局發現大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準；而且在該座未受波及的大廈，見到每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。
警方指，相信工程公司負責人「嚴重疏忽」，於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名本地男子涉嫌「誤殺」，分別是涉事建築工程公司2名董事及1名工程顧問，年齡介乎52至68歲，現正被扣查。警方強調，會全面調查包括大判、二判甚至工人，以盡快查找起火原因。
+2
宏福苑五級火｜消防大廈天台救出2生還者 宏昌、宏泰救出最多人宏福苑五級火｜中年婦認屍高呼︰無咗個女 由男親友攙扶離開宏福苑五級火｜警指工程公司嚴重疏忽 董事顧問3人涉誤殺被捕宏福苑五級火｜消防指易燃發泡膠蓋窗不尋常 承建商曾稱防石擊窗宏福苑五級火｜火燒逾15小時未熄 7消防處人員受傷 1消防員殉職直播｜宏福苑五級火 至少44人死亡 62人傷其中17人危殆