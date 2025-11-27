宏福苑大火災｜頂層戶憶逃生經過　開喉無水　發泡膠封窗難察火警

大埔宏福苑五級火災，目前造成至少44人死亡64人受傷。今早（27日）消防繼續滅火搜救，陸續救出居民。有自稱住在宏福苑頂層的居民在社交平台Threads發文，詳述昨日（26日）走火警的過程，當中提到大廈在火警期間暴露的消防隱患，包括警鐘失靈、開喉無水、窗戶封上發泡膠等嚴重問題，直言：「開窗先知有火係竹棚燒緊。」



帖文在網上引起熱議，不少網民關注大廈維修期間的消防安全問題，認為管理處及承建商均有責任。消防處凌晨在記者會上表示，在救火過程中留意到個別大廈消防設施失靈的情況，尚待滅火完成才可以調查。



今早（27日）消防繼續滅火搜救。（梁鵬威攝）

自稱住在最高層的住戶發文指，事發時自己身處大廈，但直到「聞到味同聽到燒到有聲」，加上聽到傳來消防車響號，才驚覺發生火警。發文者隨即發揮守望相助精神，拍門通知鄰居逃生，他形容不少住戶仍睡眼惺忪，以為是鄰座火警，對身處險境毫不知情。

沿途狂按警鐘無反應 梯間無樓層標示

帖文中最令人觸目驚心的，是發文者描述逃生時發現大廈消防系統似乎全數失靈。他指沿樓梯逃生時，「近乎層層都行一圈拍門大嗌火警同扑火警（鐘）」，惟「都係無反應」，甚至已記不清按過多少個消防鐘。此外，由於大廈正在維修，樓梯牆身已髹上白油，原本的樓層標示消失，令逃生者難以辨識自己身處何層，「係唔會知行到幾樓」。

開喉無水 老夫婦徒勞救火

除警報系統，發文者指初時「以為係細火有嘗試過救（當時未知隔離棟咁大獲）但樓層水喉無水到」，逃生時更在梯間目睹一對老夫婦同樣嘗試用水喉救火不果，並查問有否滅火筒。發文者見狀即勸止：「救唔到，上面都燒緊，一定要走」，勸喻兩人盡快逃生。

發泡膠封窗 開窗始知身陷火海

發文者亦提到，因大廈正在維修，全屋窗戶被發泡膠密封，只留下一條狹窄縫隙，加上防塵關係，絕大部份住戶均緊閉門窗。此舉令居民難以察覺窗外情況，不少人更是「開窗先知有火係竹棚燒緊」。

發文者表示，猶幸家人無事，並感謝消防及救護人員的救援。有關帖文在網上引起熱議，不少網民關注大廈維修期間的消防安全問題，認為管理處及承建商均有責任。

自稱住在宏福苑頂層的居民在社交平台Threads發文，詳述昨日（26日）走火警的過程。（threads截圖）

▼ 周四早上火警情況▼

周四清晨時份，消防員仍然在場灌救。（蔡正邦攝）

今日（27日）早上7時許，大廈單位仍然有火焰。（蔡正邦攝）

宏福苑大火焚燒超過16小時，至今日（27日）早上仍然有火及冒出濃煙。（翁鈺輝攝）

消防處副處長（行動）陳慶勇在凌晨5時45分記者會上表示，宏福苑8座大廈內，有一座沒有被火警波及，其中4座大廈的火警已經受到控制，餘下3座火警消防仍在處理中。整體而言，消防員在大廈內由較低層部分向上推進。在搜索方面，目前在個別樓宇我們已經到達13至23樓；而在火警處理方面，滅火行動則推進至5至18樓，預計要到今日（27日）中午或者黃昏才上到天台。

但消防員在過程中見到後梯「冇咁大煙，都會做快速搜救」，嘗試找出求助個案，並在其中一棟大廈上到天台救出2人。至於個別大廈消防設施失靈的情況，尚待滅火完成先可以調查。

▼ 周四早上救護將傷者送院情況▼