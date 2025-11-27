宏福苑五級火︱屯門怡樂花園大維修暫停　待宏業交阻燃測試報告

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，警方指承接大維修建築工程公司負責人「嚴重疏忽」，拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括宏業建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。屯門怡樂花園正進行大維修工程，承辦商同樣是宏業建築工程。今日（27日）怡樂花園管理處發通告，指根據早前「宏業」提供棚網阻燒測試報告文件，顯示棚網為阻燃物料；今早進行檢取新舊棚網進行測試，顯示物料具阻燃效果，但已使用的棚網則功能下降。通告又指工程顧問公司今午會到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工直至提交棚網阻燃測試報告證明文件才可復工。



工程期間，工人為防天井廚房及廁所窗戶被打鑿碎石擊爆，直至今晨仍然用瓦通膠板覆蓋窗戶，直到今午工人才陸續拆去瓦通膠板。



屯門怡樂花園發通告指，工程顧問公司今午會到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工直至提交有關證明文件才可復工。（讀者提供）

屯門怡樂花園同樣以宏業建築工程公司承辦屋苑大維修，據了解，怡樂花園於2024年6月24日開始進行大維修，造價逾7000萬元。維修工程原定於今年年末完工，惟截至今日，跟完成狀況似乎還有一段距離。

怡樂花園管理處發通告，表示十分關注大維修工程之安全情況及進度，指根據早前「宏業」提供棚網阻燒測試報告文件，顯示棚網為阻燃物料；今早進行檢取新舊棚網進行測試，顯示有物料具阻燃效果，而已使用的棚網則功能下降。

通告又指，工程顧問公司今午會到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工直至提交有關證明文件才可復工。另外，管理處再次要求「宏業」提醒所有工地工人嚴禁在屋苑範圍內吸煙，並且盡快清走多餘物料及雜物，同時確保走火通道暢通無阻。

屯門怡樂花園自去年6月開始大維修，但工程進度緩慢。（讀者提供）

+ 1

今年4月法團曾進行業主大會，大批業主質疑工程施工緩慢，手工粗糙。當時「宏業」代表向業主承諾將於明年農曆新年前（2月）完工。有居民知悉屋苑與宏福苑一樣，同為宏業建築工程公司承辦大維修後，憂慮工程會「爛尾」收場。讀者提供圖片可見，今日（27日）第二座已拆除部分棚架圍網，大堂及升降機亦貼警告工友嚴禁在工地範圍內吸煙的告示。

另外，去年工程公司就大廈天井打鑿外牆工程，曾發出通告通知業戶，拆除受影響之冷氣機。當時有居民向《香港01》表示，拆冷氣機後，工人曾用瓦通膠板圍封窗口位；另外，為防廚房及廁所窗戶被打鑿碎石擊爆，工人亦同樣用瓦通膠板覆蓋窗戶。雖然今年4月已陸續為業戶將冷氣機裝回原處，但仍有廚房及廁所窗戶被該些瓦通膠板覆蓋。經過大埔宏福苑五級大火，居民擔心一旦發生火警會惹來危險。直至今午，工人才陸續拆去瓦通膠板。

↓↓↓宏福苑五級火救災情況↓↓↓

