宏福苑大火災有片｜3幢樓仍冒火光　宏泰閣深夜一度再現「火柱」

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，造成多人死傷。火勢去到昨晚（27日）11時許突然死灰復燃，當中以宏泰閣最為嚴重，出現熊熊烈火，黑煙沖天，其間一度傳出爆炸聲響，而且一度再現「火柱」，到了今日（28日）凌晨零時許，宏泰閣、宏道閣和宏仁閣仍有火光，消防正在射水，火勢雖然減弱，但持續個多小時，在火場一帶留守的市民用手機拍攝情況。



去到凌晨1時許，宏泰閣和宏道閣仍冒火光，宏仁閣火勢大致熄滅。到了凌晨2時許，3幢大樓不見火光，消防繼續射水降溫，同時放出無人機了解火場內情況。



消防處副處長（行動）陳慶勇於凌晨1時交代最新滅火進展時表示，滅火行動大致完成，有4個單位仍進行滅火，亦為7廈火場其他單位灑水降溫，以免死灰復燃，全力進行救援行動。至於有單位再現火光，消防會射水灌救，部份地方有「翻燒」情況，故要在不同地方灑水降溫，火警預計今晚會完全熄滅。消防有餘下25個求助個案仍在處理，同時亦會爆破7廈所有單位確保無其他被困人士，有關行動會於上午9時會完成。



宏泰閣、宏道閣和宏仁閣仍有火光，消防正在射水。（潘耀昇攝）

在火場一帶留守的市民用手機拍攝情況。（潘耀昇攝）