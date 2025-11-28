宏福苑火災．有片｜3幢樓仍冒火光 宏泰閣深夜一度再現「火柱」
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，造成多人死傷。火勢去到昨晚（27日）11時許突然死灰復燃，當中以宏泰閣最為嚴重，出現熊熊烈火，黑煙沖天，其間一度傳出爆炸聲響，而且一度再現「火柱」，到了今日（28日）凌晨零時許，宏泰閣、宏道閣和宏仁閣仍有火光，消防正在射水，火勢雖然減弱，但持續個多小時，在火場一帶留守的市民用手機拍攝情況。
去到凌晨約2時，宏泰閣和宏道閣仍冒火光，宏仁閣火勢大致熄滅。
消防處副處長（行動）陳慶勇於凌晨1時交代最新滅火進展時表示，滅火行動大致完成，有4個單位仍進行滅火，亦為7廈火場其他單位灑水降溫，以免死灰復燃，全力進行救援行動。至於有單位再現火光，消防會射水灌救，部份地方有「翻燒」情況，故要在不同地方灑水降溫，火警預計今晚會完全熄滅。消防有餘下25個求助個案仍在處理，同時亦會爆破7廈所有單位確保無其他被困人士，有關行動會於上午9時會完成。
大埔宏福苑大火・尋親｜宏昌閣印傭失蹤 胞妹淌淚走訪領事館醫院宏福苑大火｜穗禾苑200人開緊急大會 難掩激動 質問拆棚等問題大埔宏福苑火災｜醫管局 : 2員工分別失聯或受傷 50員工無家可歸宏福苑五級火災｜警現場檢不合標發泡膠板 將聯同消防大規模搜證大埔宏福苑五級火災｜晚上續有傷者送院 有消防員戴氧氣罩臥床宏福苑火災｜工權會組受災者權益聯盟追討 指金屬取締竹棚須商討宏福苑火災｜警籲市民循可靠途徑捐款 警惕以火災名義虛假籌款宏福苑火災︱殉職消防何偉豪拍拖10年 女友慟 : 你係我嘅驕傲大埔宏福苑火災︱屯門怡樂花園大維修暫停 待宏業交阻燃測試報告