宏福苑大火災｜受影響約243隻動物　愛協：其中92隻已被救出

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，焚燒逾43小時，今早（28日）10時18分大致被救熄。火警中死傷枕藉，除了逾百名居民死傷外，亦有逾百隻寵物受傷或死亡。



愛護動物協會稱，截至今天早上，紀錄中受影響的動物共有243隻，其中92隻已於火場中被救出（包括生還及死亡數字）。愛協團隊仍在現場分流，並與其他團體及義工一起救治及配對其餘被救出的動物。



獸醫即場為動物檢查。（愛護動物協會提供圖片）

宏福苑大火，截至周五早上，愛護動物協會人員救出93隻動物，包括貓狗、雀鳥和烏龜等。（愛護動物協會提供）

愛協較早前稱，愛協督察於廣福邨廣禮樓對開空地設有寵物救援協助及初步獸醫檢查區。並感謝不同動物團體及義工在場一起支援。

愛協稱，對於在大埔宏福苑火災中受影響的居民及他們摯愛的寵物，致以最深切的關懷。愛協將繼續提供即時及持續的支援，與大家攜手渡過難關。

現場拯救及獸醫支援

- 進行初步健康評估

- 協助寵物由其主人或家屬認領

- 視乎情況，安排受傷或無人照顧的動物轉送至本會青衣中心及灣仔中心接受進一步治療及照顧

如寵物需要緊急支援，本會位於灣仔的24小時動物醫院可提供即時支援服務。

2802 0501（辦公時間）2711 1000（非辦公時間）

寵物失蹤協助、臨時寄養及物資補及安排

如居民仍在尋找失蹤寵物，或需為健康寵物安排臨時寄養，本會青衣中心現正提供免費臨時庇護服務予受事件影響之動物。

同時，民間團體及義工可與本會聯絡，我們樂意提供醫療及物資上的支援。

寵物失蹤／臨時寄養／物資補及查詢：

2232 5553（辦公時間）2711 1000（非辦公時間）

公眾可如何提供支援

物資捐贈及捐款

愛協現時物資儲備充足。然而，如市民手上有多餘的毛巾或寵物糧食，我們仍歡迎捐贈。所有收到的額外物資，將會妥善分發予災區現場或由本會照顧中的動物，以確保牠們獲得所需的基本照料。此外，我們亦歡迎各界提供捐款，支持本會持續的動物救援及護理工作。

物資捐贈地點（辦公時間內）：愛協青衣中心（青衣長輝路38號）

網上捐款： bit.ly/4p63X5G

長期暫養支援

目前本會暫無短期暫養的即時需要，惟如您有意協助照顧可能需要暫養的動物，歡迎將您的姓名及聯絡方式電郵至

foster@spca.org.hk 我們將記錄您的資料，於有需要時與您聯絡，或將您的資料轉交予有相關需要的團體作聯絡之用。