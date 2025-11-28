宏福苑大火災｜朋友身處加拿大和父母失聯　男子受託到場幫手尋親

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，造成多人死傷和失聯，多名居民無家可歸，部份人在附近廣福邨平台通宵留守，蓋上棉被休息。有熱心市民前往送上大批物資，該處頓成臨時物資站。



市民余先生到火場一帶，希望可以幫手照顧有需要的動物，其朋友早年移民到加拿大，父母住在大埔宏福苑，目前失去聯絡。余說：「搵咗好耐都搵唔到，心慌呀！」於是拜託他在場留意有否資訊，但暫時沒有發現。



市民余先生在場為朋友尋親。（李家傑攝）

部份人在廣福邨平台通宵留守，蓋上棉被休息。（李家傑攝）