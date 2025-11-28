宏福苑大火災｜朋友身處加拿大和父母失聯 男子受託到場幫手尋親
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，造成多人死傷和失聯，多名居民無家可歸，部份人在附近廣福邨平台通宵留守，蓋上棉被休息。有熱心市民前往送上大批物資，該處頓成臨時物資站。
市民余先生到火場一帶，希望可以幫手照顧有需要的動物，其朋友早年移民到加拿大，父母住在大埔宏福苑，目前失去聯絡。余說：「搵咗好耐都搵唔到，心慌呀！」於是拜託他在場留意有否資訊，但暫時沒有發現。
宏福苑大火災｜多名消防到大王爺廟對開休息 熱心民眾送大批物資宏福苑大火災｜死傷者集中宏昌閣和宏泰閣 消防續處理25求助個案宏福苑大火災有片｜3幢樓仍冒火光 宏泰閣深夜一度再現「火柱」宏福苑大火災・尋親｜宏昌閣印傭失蹤 胞妹淌淚走訪領事館醫院宏福苑大火災｜穗禾苑200人開緊急大會 難掩激動質問拆棚等問題宏福苑大火災｜醫管局 : 2員工分別失聯或受傷 50員工無家可歸宏福苑大火災｜警現場檢不合標發泡膠板 將聯同消防大規模搜證大埔宏福苑大火災｜晚上續有傷者送院 有消防員戴氧氣罩臥床宏福苑大火災｜工權會組受災者權益聯盟追討 金屬取締竹棚須商討宏福苑大火災｜警籲市民循可靠途徑捐款 警惕以火災名義虛假籌款