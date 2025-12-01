紅磡3內地男運$4000萬金粉遇刀匪搶劫　警及時制止共拘8男女

紅磡發生企圖搶劫案。昨日（30日）上午時份，3名內地男子用背囊運送約38公斤，價值約4,000萬元的金粉，途經民裕街一工業大廈外時，被4名男子持牛肉刀及膠條搶劫，警員見狀上前隨即制服該批男子。



警方經深入調查及情報分析後，於紅磡、油麻地及秀茂坪區，合共拘捕7男1女，包括被制服的4名男子（16至44歲），他們分別涉嫌企圖行劫、危險駕駛、行使虛假文書、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未獲授權而取用運輸工具及協助罪犯。其中7名被捕人士，將被暫控合共一項行劫罪，案件將於明天（12月2日）在九龍城裁判法院提堂。案件交由西九龍總區重案組人員跟進。



行動中，警方檢獲牛肉刀、膠條及手提電話等證物。（警方提供）

警方表示，昨日（30日）上午，警員於民裕街一工業大廈外進行行動，發現一名男子及3名尼泊爾籍男子，懷疑手持牛肉刀及膠條，企圖行劫3名內地男子的背囊，內有約38公斤金粉，價值約4,000萬元，人員隨即上前制服該批男子，以涉嫌「企圖行劫」拘捕該4名男子（16至35歲）。人員其後在該工廈，發現及拘捕另一名19歲青年，同涉「企圖行劫」。

另外，其中一名涉案的44歲男子，駕駛一輛懷疑屬於他人並套上假車牌的私家車接載疑犯，並在逃走期間撞向3輛警車，其後被人員截停，事件中沒有人受傷。該男子涉嫌企圖行劫、危險駕駛、行使虛假文書、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未獲授權而取用運輸工具及協助罪犯被捕。

而在秀茂坪區被捕的兩名涉案男女（30至34歲），該男子涉嫌企圖行劫而被捕；女子則懷疑曾協助匿藏疑犯被捕。

警方呼籲市民，如須付運貴重財物，應聘用信譽良好合資格的押運公司。另外，如果市民日常中經常需要攜帶大量現金或貴重物品出行，或前往金融機構等地方辦理業務，不應向他人透露相關訊息，並盡量採取不同路線以及不同時間前往目的地，以免賊人有機可乘。