宏福苑大火災｜警與廉署共拘14人　大判、搭棚公司等13人涉誤殺

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，已造成最少151人死亡，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明，和警務處刑事及保安處處長陳東，今午（12月1日）見記者交代最新調查進度。鄧炳強表示，警方與廉政公署合共已拘捕14人，當中部分人是同時被警方與廉署拘捕；警方稱，當中13人涉嫌誤殺，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司相關人士。



12月1日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明、警務處刑事及保安處處長陳東在政府總部，就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。（何頴賢攝）

廉政專員胡英明表示，調查顯示有涉案者從一間本地供應商，每卷54元買了2,300卷、約7.5萬平方米未達阻燃標準的棚架防護網，替換於今年7月颱風襲港期間受破壞的防護網，新購入的未達阻燃標準防護網，面積足夠包覆宏福苑8棟大廈。

12月1日，廉政專員胡英明在政府總部，就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。（何頴賢攝）

胡英明續稱，至10月時中環發生一宗涉及棚架防護網的火警，涉案者為應付當局抽查，從同一間本地供應商以每卷100元，購買115卷、約3,700平方米達到阻燃標準的防護網，安裝在每棟樓宇的「棚腳」，成功通過檢測。

廉政公署經調查後，就宏福苑可能涉及的貪污，合共拘捕12人，包括工程顧問、承建商及搭棚判頭。

警務處刑事及保安處處長陳東稱，警方就宏福苑大火的調查有3個方向：第一是火警起因；第二是導致火警快速蔓延及大量死傷的原因及物件；最後是所有涉案公司及人物在案件中的角色及刑責。警方經調查後，至今以涉嫌「誤殺」共拘捕12男1女（40至77歲），包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司的相關人士，部分人仍被扣查。警方亦在被捕人的公司及住所檢獲大量相關文件及電腦檔案。

12月1日，警務處刑事及保安處處長陳東在政府總部，就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。（何頴賢攝）

胡英明指，廉署及警方已開始與律政司檢視現時所得證據，考慮是否有足夠證據檢控涉案者。

▼大埔宏福苑五級火現場▼

