宏福苑火災｜7棚網樣本未達阻燃標準　不合格網混合格網魚目混珠

政府今日（1日）公布，大埔宏福苑四幢大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁閣高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準。上周五稱棚網達到阻燃要求的保安局局長鄧炳強今日表示，這次抽取的20個樣本「係好難攞到」，又解釋上周五（11月28日）公布唯一抽取標本合格的原因：「違法嘅人將啲合法嘅（棚網）擺喺最低最容易驗嘅地方，等你如果『草率』嘅話只可以攞到啲合格嘅標本。」



政府發現較易取得的棚網合格率較高，難取到的棚網則不合標準，懷疑有人將不合標準的棚網混入合格的使用。至今警方及廉署拘捕11名人士，廉署形容有人涉嫌使用不合標準的棚網魚目混珠，把合格的棚網安裝在棚腳。政務司司長陳國基則形容是處心積慮、「有晒計劃去做」，批評涉案人士非常古惑。



政務司司長陳國基今（1日）表示，大埔宏福苑四幢大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準。

鄧炳強：於較難位置取走20個樣本

保安局局長鄧炳強上周五（28日）表示，初步化驗結果顯示大廈棚網達阻燃要求。他今日表示，由於化驗結果「與現場救火同事及專家的觀察不一致」，於是在火災受控期間，政府再於宏福苑8座樓宇檢取20個棚網樣本，分佈在大廈的高、中、低位置。他形容抽取的位置「唔係開個窗就剪到……係好難攞到，甚至我哋消防同事要爬出去」。

經化驗後，發現7個樣本不符合阻燃標準，分佈在較難取樣的位置。而隨手可以取得的樣本，合格率則較高。鄧炳強懷疑有人將不合阻燃標準的棚網，混入合乎標準的棚網使用。

鄧炳強又解釋上周五（11月28日）公布唯一抽取標本合格的原因：「違法嘅人將啲合法嘅（棚網）擺喺最低、最容易攞到嘅地方，等你如果『草率』嘅話就淨係可以攞到啲合格嘅標本。」

廉署：棚腳安裝合格棚網 疑有人魚目混珠

警方及廉署至今已拘捕11名人士，涉及屋苑大維修工程。廉政專員胡英明形容符合標準的棚網，大多安裝在「棚腳」，懷疑有人魚目混珠，陳國基則形容有人處心積慮、「有晒計劃去做」。

廉政專員胡英明表示今年7月後，因颱風襲港破壞原先安裝在棚架的防護網，有涉案人士在一間本地供應商分批購買防護網更換。證據顯示，涉案人士以每卷54蚊買2,300卷約7.5萬平方米，未達阻燃標準的棚網，足夠包覆8幢大廈。

至今年10月底，中環發生一宗涉及棚架防護網火警。涉案人士擔心宏福苑防護網會被抽查檢驗，於是在同一間本地供應商，以每卷100元買115卷約3,700平方米的防護網，全部達阻燃標準。涉案人士安排工人安裝在棚腳上，意圖魚目混珠，成功在往後的測試結果取得合格。