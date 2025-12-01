宏福苑大火災｜勞工處：至今5承建商工人罹難　正聯其他部門調查

大埔宏福苑五級沖天大火災，傷亡慘重，死傷者亦包括建築工人。勞工處今日（12月1日）傍晚發出新聞稿，指至今5名工程承建商工人罹難，處方十分難過，並高度關注是次火警，正聯同其他部門進行聯合調查。



大埔宏福苑大火災，現場變成一片廢墟，部份棚網燒剩還在竹棚上。（資料圖片/夏家朗攝）

勞工處表示，根據初步調查，至今有3男2女工程承建商工人，在火警中遇難。處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問，亦祝願受傷的承建商工人早日康復。勞工處高度關注是次火警事故，正聯同其他部門進行聯合調查。

勞工處強調，全港承建商必須切實留意工地火患風險，尤其須加強棚架的防火安全，確保相關物料符合防火標準，加強地盤安全措施，例如清理棚架上的雜物，嚴禁任何人於工地範圍內吸煙等。

另一方面，如僱員不幸因工受傷或死亡，僱主須根據《僱員補償條例》承擔補償責任。勞工處已主動聯絡僱主、受傷僱員及死者家屬等，提供適切協助並密切跟進有關個案。勞工處亦會協助死者家屬申請有關的緊急援助基金及轉介至社會福利署以獲取支援服務。有關工傷補償事宜的查詢，可致電勞工處熱線電話2150 6364（工傷個案）或2852 3994（死亡個案）。

大埔宏福苑8座大廈當中，7座受五級大火波及。（香港01製圖）

