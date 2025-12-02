宏福苑大火災｜宏昌、宏新閣完成4成及9成搜索　至今156死30失聯

大埔宏福苑五級大火災，死傷慘烈，搜索工作持續。警方今午（12月2日）交代最新進展，指最後兩幢大廈宏昌閣、宏新閣，分別已完成四成及九成搜索工作，至今增至156人死亡，仍有約30人失聯。由於棚網是十分重要的證據，警方將安排專人拆下，保守估計3周內可完成搜證。



大埔宏福苑五級大火災事發第七日，警方災難遇害者辨認組（DVIU）繼續在宏昌閣及宏新閣搜救，希望陸續將災民帶離火場，並確定他們身份。（翁鈺輝攝）

警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，災難遇害者辨認組（DVIU）在宏昌閣、宏新閣，分別已完成四成及九成搜索工作。今午1時，搜索工作在路祭期間曾經暫停，以免家屬觸景傷情。

傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢指，DVIU今日在宏昌閣再處理13具遺體，扣除消防發現的8具，即新增5具，死亡人數增至156人，已辨認遺體有127具，29具待辨認，約30人失聯。至於遺體辨認方面，初步現場整合了照片供家屬初步辨認，之後會安排到富山殮房認屍；若仍未能認出離世親人，法醫會有法證程序，包括DNA或有需要時進行齒科鑑證，會有專隊人員聯絡相關家屬。

林敏嫻表示，調查隊在DVIU搜索遺體後，隨即已進入大廈搜證，至今完成6座大廈的搜查，包括未受波及的宏志閣；餘下兩座宏新閣及宏昌閤，調查隊會待DVIU完成搜索後，再入內搜證。

此外，棚網是十分重要的證據，當局稍後會安排專人將棚網拆下調查。警方保守估計3周內可完成搜證，除在大廈內，亦有其他搜證工作，包括在大廈外圍仍未搜查的位置搜證。林敏嫻指，倒塌的棚架、竹枝等，可能壓住重要證物甚至遺體，故人員完成樓宇內搜查及搜索後，會進行外圍搜索，稍後亦可能會有製作模型等一系列工作，以協助調查。

另外，警方留意到有遺體照片流出，網絡保安部門接手調查，已要求相關平台移除照片，林敏嫻亦呼籲公眾刪除照片，保護死者的尊嚴。