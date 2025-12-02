宏福苑大火災｜假社福機構網趁火騙財 警拘傀儡戶口內地女持有人
撰文：梁曉晴 左朗星
出版：更新：
大埔宏福苑五級大火災傷亡枕藉，連日來社會各界有錢出錢、有力出力，除做義工支援災民外，亦有大批市民和機構捐出金錢和物資。惟有人乘機利用市民善心行騙，警方於11月29日接獲舉報，指有一個模仿本地社福機構的網頁，以「火災支援基金」名義企巨誘騙市民捐款。警方已就案件拘捕一名27歲內地女子，相信她為傀儡戶口持有人，案件交由灣仔警區重案組第二隊跟進。
灣仔警區助理指揮官（刑事）林建達表示，警方在11月29日黃昏接獲相關舉報後，已透過網絡安全事故協調中心，即晚移除相關假網頁；同時聯絡相關銀行，立即停止與案有關的傀儡戶口運作。警方至今沒有收到有市民遭該假網頁詐騙的報案。
就今次案件，警方已於12月1日拘捕一名傀儡戶口持有人，她為持雙程證的27歲中國籍女子，報稱無業，正被警方扣查。林建達指調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。
警方強烈譴責不法分子在香港最沉痛的時刻，利用港人善心和團結精神，作出卑鄙的詐騙行為，強調警方不會放過幕後黑手。林建達亦指出，網上充斥假資訊，早前有騙徒冒認社福機構、支援動物的組織、名人、甚至冒充殉職消防員家屬，發送釣魚訊息和二維碼，訛稱為今次宏福苑火災籌款；亦有騙徒假扮義工，用假災民登記表格，騙取災民的個人資料、銀行和信用卡資料；有騙徒訛稱為災民買物資騙財，亦有人假冒災民欺騙市民的善心。他呼籲市民如想向災民伸出援手，可透過官方或可靠渠道捐款。
林建達提醒市民，捐款前可向相關機構核實清楚，或用警方「防騙視伏器」查詢，切勿點擊不明連結、掃描可疑二維碼或填寫來歷不明的災民登記表格，以免墮入騙局。如有懷疑，應立即致電警方防騙易熱線18222求助。
