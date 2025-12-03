宏福苑大火︱鄭曦琳設火災紀錄庫　帳號突清空惹揣測　今早報平安

AI醫療輔助網上平台「藥倍安心（Medisafe）」事件的吹哨者鄭曦琳Hailey Cheng，於大埔宏福苑五級大火發生後，設立了名為「大埔宏福苑火災紀錄庫」的網站，旨在整合並保存與火災相關的資訊供大眾查閱。然而，今早（3日）有網民發現，鄭曦琳兩個社交媒體帳號，Threads及X（原稱：Twitter）已被移除，所有貼文被清空，引起網民揣測各種原因。直至今早９時許，鄭曦琳的Threads及X回復正常，她亦發文「報平安」，並指沒有被國安帶走，暫時不清楚帳號凌晨被關閉的原因。



有網民今日（3日）發現鄭曦琳兩個社交平台Threads及X（原稱：Twitter）已被移除，所有貼文被清空。（網上圖片）

鄭曦琳為香港城市大學學生活躍於社交平台及關注社會議題，在Facebook擁有4.5萬名追蹤者。宏福苑大火後生後，她持續在網上轉發資訊，並將資料翻譯成英語，透過X（原稱：Twitter）向外國網民說明事件。她於今日（3日）凌晨12時36分在Facebook張貼了最後一篇貼文，內容表示已就其「資料庫」接受國際媒體訪問。

鄭曦琳於大埔宏福苑五級大火發生後，設立了名為《大埔宏福苑火災紀錄庫》的網站，旨在整合並保存相關資訊，供大眾查閱。（Hailey Cheng Facebook帳戶截圖）

鄭曦琳早前就社交平台公開質疑國際肝癌權威潘冬平女兒研發的「藥倍安心（Medisafe）」由第三方公司開發，涉及「請槍」及病人私隱爭議，引起全城關注而聞名。

今早（3日）鄭曦琳在多個社交平台發文報平安。（facebook截圖）