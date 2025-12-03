宏福苑火災｜政府勒令全港大廈3日內拆棚網　下周起就地採樣檢測

大埔宏福苑五級火災，大廈維修工程所用的棚網被揭發未達耐燃標準。《香港01》報道，有正在維修的屋苑貼出的棚網檢測報告，懷疑造假。發展局局長甯漢豪今晚（3日）宣布，全港正進行大維修的樓宇，若外牆有搭建棚架，必須在三個工作天內、即最遲本周六（6日)，將棚架的外牆保護網移除。



甯漢豪又表示，屋宇署將爭取於下星期發出新的作業守則，要求所有棚架物料運送到工地時，必須就地採樣，並經由指定檢查所和檢查員確定合格後，方可獲准上架使用。



宏福苑大火01追蹤｜兩屋苑用山東棚網 京檢測中心：報告百分百假

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記，竹棚和棚網掛在半空。（資料圖片／夏家朗攝）

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記，竹棚和棚網掛在半空。（資料圖片／夏家朗攝）

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記，竹棚和棚網掛在半空。（資料圖片／夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災，大廈維修工程所用的棚網被揭發未達耐燃標準。（資料圖片／夏家朗攝）

甯漢豪：決定從嚴處理 消除業主和住戶忐忑疑慮

就《香港01》及其他傳媒跟進報道，峰華邨、富澤花園等屋苑棚網報告懷疑造假，發展局局長甯漢豪晚上表示，屋宇署和房屋局獨立審查組今天已到有關屋苑收集相關文件，並進行現場檢查及棚網的採樣工作。

甯漢豪又表示，基於最新的情況，為保障公眾安全並消除現正進行維修的業主和住戶的忐忑疑慮，政府決定從嚴處理，宣布所有現正進行大維修的樓宇，包括所有公營、私營樓宇及政府大樓，若其外牆有搭建棚架，必須在三日內，即本周六或之前，將棚網移除。

基於最新情況，懷疑真係有人在文書造假，為保障公眾安全、以除依家做緊大廈維修業主及住戶，大家心裡忐忑，政府認為必須從嚴處理。 甯漢豪

甯漢豪估計，需拆除棚網的私營樓宇約有200多幢，公營房屋或政府大樓項目則有十多個。

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，警方人員及消防員續在場內調查。（夏家朗攝）

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，警方人員及消防員續在場內調查。（夏家朗攝）

屋宇署下星期發出新作業守則 棚網就地採樣 檢查合格才准用

為確保正進行維修的項目能儘快恢復外牆工程，屋宇署將爭取於下星期發出新作業守則，要求所有棚架物料運送到工地時，必須就地採樣，並經由指定檢查所和檢查員確定合格後，方可獲准上架使用。

發展局局長甯漢豪宣布，全港正進行大維修的樓宇，若外牆有搭建棚架，必須在三日內，將棚架的外牆保護網移除。（楊凱力攝）

政府3部門全港維修樓宇採棚網樣本檢測 甯漢豪：不合格將追究到底

政府不同部門包括屋宇署、房屋局獨立審查組和建築署，近日已對超過300幢正在進行大廈維修的樓宇進行檢查。

以屋宇署為例，甯漢豪指，採樣時人員採用了嚴格方法，在高、中、低，等位置，由棚架師傅採集樣本，數以千計樣本目前正陸續送往指定化驗所檢驗。一旦化驗報告顯示棚架物料不符合標準，當局將會追究到底，並根據《建築物條例》及其他相關條例跟進處理。

▼12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



+ 23

▼12月2日 九龍殯儀館為大埔宏福苑大火死難者舉行悼念會及法事▼

