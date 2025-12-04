紅磡萬高花園大廈居民憂棚網檢驗書造假　警列行使虛假文書調查

今日（4日）上午10時44分，警方接獲市民報案，指紅磡信用街2號萬高花園大廈的棚架圍網的檢驗證書懷疑造假，希望警員前來調查。警員到場調查，將案件列作行使虛假文書，正繼續調查事件。



現場可見，涉事大廈正進行棚架工程。

涉事大廈正進行棚架維修工程。（馬耀文攝）

警員在場調查。（馬耀文攝）

奪去逾百人邱的宏福苑大火災後，不少市民關心棚架圍網安全，宏福苑大維修工程承建商「宏業建築工程有限公司」負責的屯門怡樂花園及炮台山富澤花園，以及柴灣峰華邨被揭有棚網檢驗報告涉嫌造假。

保安局局長鄧炳強昨日（3日）表示，懷疑有人使用虛假文書，已經就柴灣峰華邨及由宏業負責的富澤花園展開調查。根據調查所得，「國家勞動保護用品質量監察檢驗中心」沒有發出相關證書，至於「濱州市檢驗檢測中心」則無法聯絡。政府已正式立案，並交港島總區重案組調查，將調查誰提供棚網，什麼地方使用過該類棚網。