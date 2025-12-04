宏福苑大火災｜記者7日兩遇老街坊　每天遙望家園：我好鍾意呢度

大埔宏福苑火災造成至少159人死亡，逾千戶居民痛失家園。宏盛閣居民林先生在火警發生後第三天，曾接受《香港01》訪問，當時他隔街遙望家園，滿滿不捨，稱「我都有懷緬㗎嘛，望多幾眼，唔捨得，第日你想見多眼都冇。」



今日是第九天，記者在廣福邨採訪期間，再度遇見林先生。原來他每天都會從旺角暫住酒店回來，察看宏福苑的情況。林先生仍想回去居住：「呢度我係好鍾意，但我老婆話有陰影。」



林先生心情尚未平復，立法會選舉在災後不足兩周，如期於周日（7日）舉行。被問到周日（7日）會否去投票，他搖頭稱沒心情。林先生以往每屆都會去投票，今屆就決定不投。他不欲多談政治，但說是次大火，一定要有人問責。



大埔宏福苑火災踏入第九日，未受波及的宏志閣居民上樓取回個人物品。（蔡正邦攝）

回憶大火當日，林先生在家中睡午覺，聽見有街坊在走廊大喊，開門就有菲傭帶着兩名長者逃生。但到他走到電梯口，搭棚工人卻說「第六座燒啫，唔關你哋事。」林先生回家換褲，再落樓，就見到火勢已經蔓延至他那座。

宏福情難忘懷 欲搬回來住

林先生是首批入伙宏福苑的居民，結婚不久就搬入來，居住了40 多年，很喜歡自己的居所：「這裡空氣好，以前沒有公路，望出去景觀好靚，又見到海鷗。」後期雖有公路，阻礙景觀，也不減他對宏福苑的感情。即使發生大火，林先生仍想回去居住：「呢度我係好鍾意，但我老婆話有陰影。」

林先生至今未能確認單位的情況，每日就回到廣福邨看看舊居，及在邨內收集最新的資訊。年屆70歲的他，認為火災後接收資訊混亂，難以跟進，要回到廣福邨的平台與街坊閑談，才會知道有哪些機構有最新資助的資訊。雖他已獲「一戶一社工」跟進，但只靠電話聯絡，今日（4日）才獲安排見面，資訊仍然不清晰。

日行過萬步 大包小包物資搬回酒店

他最近每日頻頻撲撲，從在旺角暫住的免費酒店，來到廣福邨做登記。有時要領取物資的話，就要大包小包拿回去：「呢個禮拜我日日行萬幾兩萬步，揸住人哋派嘅物資，你唔攞又唔得，因為有需要吖嘛。」但他感謝四方八面對災民的支援，形容「港人有愛」。

宏福苑居民林先生40多年前結婚不久就搬入宏盛閣，對這裡有深厚感情，事發後每日都在廣福邨遙望家園，即使經歷世紀大火仍想返去居住，但與太太意見分歧。（蔡正邦攝）

中環華懋大廈上月發生三級火，火勢同樣沿着棚架迅速蔓延。林先生曾向女兒說，如果宏福苑發生同類型大火，一定更嚴重，沒料到一語成讖。事發後，工程公司被揭使用不合規格的棚網，企圖魚目混珠，又用發泡膠封窗，導致火勢迅速蔓延，林先生怒斥：「根本就冇理由用發泡膠，點會用發泡膠？我哋用天價嘅價錢，你用最差（cheap）嘅料。」

現時工程公司、顧問公司等人已被捕，政府亦會成立獨立委員會跟進。但他認為事件中，政府要有人被追究責任，但誰要被問責呢？林先生也難以言喻。

被問到周日（7日）會否去投票，他搖頭稱沒心情。林先生以往每屆都會去投票，今屆就決定不投票，原因他只稱沒心情，不欲多談。